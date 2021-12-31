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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

31.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UMF Yapı İzmit Belediyespor: 60 - Nesibe Aydın: 70

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Mehmet Onur Sönmez, Hande Öztürk

İzmit Belediyespor: İdil Türk 8, Gülse Uğur, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 7, Sıla Dikmenoğulları, Solopova 5, Fields 17, Mircheva 7, Higgins 16

Nesibe Aydın: Thomas 7, Merve Uygül 2, Gülşah Duman Bıçakçı 7, Nacickaite 17, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Meltem Yıldızhan 5, Harika Gözde Eldaş 3, Coates 27

1. Periyot: 17-12

Devre: 34-31

3. Periyot: 49-47

KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 70-60 yendi.

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