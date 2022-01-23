YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.01.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 62 - Nesibe Aydın: 79

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Serhat Büker, Mehmet Burak Anlatıcı, Uğur Akyıldız

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 11, Nur Nihan Dabakoğlu 8, Melike Yalçınkaya 6, Modiri 21, Vintsilaiou 7, Aysel Bakır 9, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın

Nesibe Aydın: Thomas 7, Snytsina 4, Nacickaite 29, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Harika Gözde Eldaş 8, Meltem Yıldızhan 21, Gülşah Duman Bıçakçı 4, Merve Uygül, Gizem Kaymaz

1. Periyot: 14-25

Devre: 28-52

3. Periyot: 42-60

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında Nesibe Aydın, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 79-62 yendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"
Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandıUlu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:01
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.