Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Serdar Saraç, Uğur Akyıldız

Bellona Kayseri Basketbol: Peddy 18, Zeynep Öykü Kalbisağde, Meltem Topaloğlu 3, Dilara Tongar 2, Williams 27, Abdi 8, Sventoraite 19, Gizem Tüzün, Helin Boybeyi

Nesibe Aydın: Thomas 17, Snytsina 7, Merve Uygül, Gülşah Duman Bıçakçı, Nacickaite 9, Hülya Çoklar Asarcıklı 5, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 14, Coates 13

1. Periyot: 17-16

Devre: 35-33

3. Periyot: 48-44

KAYSERİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. hafta erteleme maçında Bellona Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın'ı 77-71 mağlup etti.



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