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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.03.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare: 84 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 74

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Hüseyin Çelik, Eyyüp Ayhan, Burak Durmuş

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 13, Cicic 6, Vintsilaiou 14, Nur Nihan Dabakoğlu 4,Melike Yalçınkaya 27, Modiri 20, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Nisa Yalçın, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Uca 6, Merve Arı 5, Duygu Özen 6, Saranda Daci 13, Ferda Yıldız 4, Macaulay 21, Doyle 19, Sudenur Bayrak, İrem Sözen, Gonca Karataş,

1. Periyot: 20-16

Devre: 36-37

3. Periyot: 61-47

ELAZIĞ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. hafta maçında Elazığ İl Özel İdare kendi sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 84-74 yendi.

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