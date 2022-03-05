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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

05.03.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nesibe Aydın: 90 - Galatasaray: 85

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Zafer Yılmaz, İsmail Binbir, Mehmet Onur Sönmez

Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 18, Meltem Yıldızhan 12, Harika Gözde Eldaş 11, Coates 24, Snytsina 4, Merve Uygül 3, Gülşah Duman Bıçakçı 2, Hülya Çoklar Asarcıklı

Galatasaray: Davis 8, Sude Yılmaz 14, Plum 30, Krajisnik 7, Merve Aydın 9, Evans 15, Gizem Başaran Turan 2, Eda Şahin

1. Periyot: 25-17

Devre: 45-29

3. Periyot: 68-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Galatasaray'ı 90-85 yendi.

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