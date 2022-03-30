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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

30.03.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor: 76 - Nesibe Aydın: 71

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah Koputan, Uğur Akyıldız

Hatayspor: Wiley 18, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ötken 13, Louka 10, Jones 19, Elif Emirtekin 5

Nesibe Aydın: Thomas 14, Snytsina 11, Merve Uygül 18, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Nacickaite, Meltem Yıldızhan, Harika Gözde Elbaş, Coates 25

1. Periyot: 14-16

Devre: 40-41

3. Periyot: 57-57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Hatayspor sahasında Nesibe Aydın'ı 76-71 yendi.

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