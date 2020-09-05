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Hercai 3. sezon fragmanı yayınlandı! Hercai yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 05.09.2020 02:13 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai, aylar süren aranın ardından 3. sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Hercai'nin yeni sezon tanıtımı büyük beğeni topladı. Yeni sezon tanıtım videosu, Ağrı'da bulunan İshak Paşa Sarayı'ndan yapıldı.

Atv’nin sevilen dizilerinden Hercai, yakında başlayacak yeni sezonunun tanıtımını taptı. Hercai yeni sezon tanıtım videosu, UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde yer alan İshak Paşa Sarayı’nda çekildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimleri Mart ayında iptal edilmişti. Dizi son olarak 27 Mart Cuma günü 38. bölümüyle ekrana gelmişti.

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mia Yapım'ın dizisi Hercai'nin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Dizinin yayınlanan tanıtımında ‘yakında' ibaresi kullanıldı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

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