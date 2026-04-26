Kızılcık Şerbeti 135. bölüm fragmanı: Başak şok yaşıyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti son bölümlerden sonra reytinglerde yükselişe geçti. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Emre Dinler, Erkan Avcı ve Özge Borak’ın boşrolde olduğu 'Kızılcık Şerbeti' son bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitledi. Kızılcık Şerbeti 135. bölüm fragmanı da merak edildi.

Fragmanda Fatih'e dair verilen detay seyirciyi isyan ettirdi. Seyirci "Bu yine mi aldatıyor", "Yeter artık kaçıncı aldatma", "Bıktık Fatih'ten" yorumları yapıldı.

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI İZLE

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında; Asil’in, Nursema’nın hayatını kurtarması Ünallar’ın gündemine yerleşiyor. Nursema ve İlhami’nin köşke taşındığı tanıtımda Nursema’nın yangında kendisini kurtarmayan İlhami’ye sorduğu soru dikkat çekiyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Başak; Salkım ve Elif arasındaki gerilim yükselirken Fatih’in, Ömer’e söylediği “Bu ilişki bitecek” sözleri fırtınanın habercisi oluyor.



Fragmanın sarsıcı finalinde ise Başak, Fatih’in telefonunda gördükleriyle büyük bir şok yaşıyor.