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  4. Hercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü

Hercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü

17.11.2020 09:06 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü

Ebru Şahin ile Hercai dizisinde başrolü paylaşan Akın Akınözü hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sette sürekli problem çıkardığı iddia edilen Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.

Hercai dizisinin setinde yaşanan bir kavga dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılıyor. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.

Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı.

Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.

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