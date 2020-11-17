Hercai dizisinde kavga! Akın Akınözü yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü

Hercai dizisinin setinde yaşanan bir kavga dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılıyor. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü.
Gerginliğin nedeninin Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü.
Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı.
Akınözü'nün sık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi.
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