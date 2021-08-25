Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

Ekranların reyting rekorları kıran dizileri arasına girmeyi başaran Hercai dizisi, Akın Akınözür, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimleri bulundurmatadır. Dizinin Cihan Şadoğlu’suna hayat veren Serdar Özer rolünün hakkını vererek izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Özel hayatıyla da gündem olan oyuncunun gerçek hayattaki eşi güzelliği ile dikkatleri çekti.

HERCAİ’NİN CİHAN ŞADOĞLU’SU SERDAR ÖZER’İN GERÇEK HAYATTAKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer, evli ve bir çocuk babasıdır. Gerçek hayattaki eşinin adı Çiğdem Özer’dir. Oyunculuğa mankenlikten geçen Serdar Özer’in eşi de adeta bir manken kadar güzel. İşte Serdar Özer’in eşi:

CİHAN ÖZER KİMDİR?

39 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmişti. Lise eğitiminden sonra Girne Amerikan Üniversitesi’nde turizm ve otelcilik eğitimi alan Özer, çocukluğundan beri oyuncu olmayı hayal ederek sanat dünyasına adım atmıştır. Mankenlik yaptığı bir dönemde, bir çekim sırasında fark edilen oyuncuya ilk dizi teklifi gelmiştir. Gelen bu teklif ile oyunculuk kariyerine başlayan Serdar özer Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır. Babası tarafından oyunculuk eğitimi alması çok istenmese de, yerli ve yabancı birçok kursa katılarak kendisini geliştiren ünlü oyuncu performansı ile ailesi başta olmak üzere pek çok kişinin takdirini toplamayı başarmış ve kariyerinde gelmiş olduğu nokta, ailesini de memnun etmektedir.

2003’te ilk kez Hekimoğlu isimli dizi ile kamera karşısına geçti. Hekimoğlu dizisindeki performansının ardından ise pek çok dizi ve filmde yer aldı ve her projesini başarı ile noktaladı.

Hekimoğlu’nun filminin başrollerinde ise Ümit Acar, Serdar Özer, Serhat Yiğit, Ebru Aykaç ve Kaan Girgin yer almıştı. Hekimoğlu isimli diziden sonra Dabbe isimli filmde Cem karakterini canlandırdı. 2007’de ise El Gibi isimli dizide yer aldı. Dizi, çocuklarının sağlıksız olacağını öğrenen Demir ve Ece isimli bir çiftin, yaşadıklarını anlatıyor. El Gibi dizisinin başrollerinde ise Emre Altuğ, Naz Elmas ve Hakan Ural yer almış Serdar Özer bu dizide Barış karakterini canlandırmıştı.

2008’de Küçük Kadınlar isimli dizide Barış karakterini canlandırdı. Dizi, anne ve babalarının ölümünden sonra beş kız kardeşin yaşadıklarını dramatik bir şekilde anlatıyor. 2011’de ise Ay Tutulması isimli dizide yer aldı. Dizi, yıllar önce doğurduğu kızlarını bulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kenan Ece, Nur Erkul ve Naz Elmas yer aldı.

Usta oyuncu Serdar Özer 2013 yılında ise Osmanlı’da Derin Devlet isimli dizide I. Mahmut’u canlandırdı. Dizi, Patrona Halil isyanı ve sonrasında yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Orhan Kılıç, Serdar Özer, Perihan Savaş ve Sinem Öztufan yer aldı. 2014’te ise Kaderimin Yazıldığı Gün isimli dizide Maksut karakterini canlandırdı. Dizi, yaşadığı yörenin zengin ailesine yardımcı olmaya çalışan Elif isimli bir kadının yaşadıklarını anlatılan dizinin başrollerinde ise Hatice Şendil, Özcan Deniz, Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Serdar Özer paylaşmıştı.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini oynadığı Cesur ve Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda Serdar Özer de yer aldı. Yakışıklı oyuncu Korludağ’a atanan genç ve gelecek vadeden savcı rolünü canlandırmıştı. 2018 yılında Kızlarım İçin dizisinde Yağız karakterini canlandırmış son olarak da ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de Cihan Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Cihan, Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la bir yarışın içinde sayar kendini. Sürekli kendini ispat çabasındadır. Babasının gözüne girmek için elinden geleni yapan, ancak bir türlü abisi yerine tercih edilmeyen bir karakter. Belki de gelecek zamanlarda bir atak yaparak saygınlığı eline alacaktır. “Cihan Ağa” olabilecek mi? Hep birlikte izleyerek göreceğiz. Babasının gözüne girmek ve en çok güvendiği oğlu olmak ister ama beceremez bir türlü.

Ünlü oyuncu Serdar Özer, Çiğdem Özer ile evli ve bir çocuk babasıdır. Oyunculuktaki başarısı kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çeken Serdar Özer 1.79 cm boyunda, 85 kg ağırlığında ve kova burcudur.



