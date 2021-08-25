MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

25.08.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinde Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Yakışıklı oyuncunun gerçek hayattaki eşine gören, gözlerini alamıyor.

Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

Ekranların reyting rekorları kıran dizileri arasına girmeyi başaran Hercai dizisi, Akın Akınözür, Ebru Şahin, Ayda Aksel, Serhat Tutumluer, Oya Unustası gibi isimleri bulundurmatadır. Dizinin Cihan Şadoğlu’suna hayat veren Serdar Özer rolünün hakkını vererek izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Özel hayatıyla da gündem olan oyuncunun gerçek hayattaki eşi güzelliği ile dikkatleri çekti.

HERCAİ’NİN CİHAN ŞADOĞLU’SU SERDAR ÖZER’İN GERÇEK HAYATTAKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de Cihan Şadoğlu karakterine hayat veren Serdar Özer, evli ve bir çocuk babasıdır. Gerçek hayattaki eşinin adı Çiğdem Özer’dir. Oyunculuğa mankenlikten geçen Serdar Özer’in eşi de adeta bir manken kadar güzel. İşte Serdar Özer’in eşi:

Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

Hercai’nın Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşini görenler gözlerini alamadı

CİHAN ÖZER KİMDİR?

39 yaşındaki oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmişti. Lise eğitiminden sonra Girne Amerikan Üniversitesi’nde turizm ve otelcilik eğitimi alan Özer, çocukluğundan beri oyuncu olmayı hayal ederek sanat dünyasına adım atmıştır. Mankenlik yaptığı bir dönemde, bir çekim sırasında fark edilen oyuncuya ilk dizi teklifi gelmiştir. Gelen bu teklif ile oyunculuk kariyerine başlayan Serdar özer Ayla Algan’dan oyunculuk dersleri almıştır. Babası tarafından oyunculuk eğitimi alması çok istenmese de, yerli ve yabancı birçok kursa katılarak kendisini geliştiren ünlü oyuncu performansı ile ailesi başta olmak üzere pek çok kişinin takdirini toplamayı başarmış ve kariyerinde gelmiş olduğu nokta, ailesini de memnun etmektedir.
2003’te ilk kez Hekimoğlu isimli dizi ile kamera karşısına geçti. Hekimoğlu dizisindeki performansının ardından ise pek çok dizi ve filmde yer aldı ve her projesini başarı ile noktaladı.
Hekimoğlu’nun filminin başrollerinde ise Ümit Acar, Serdar Özer, Serhat Yiğit, Ebru Aykaç ve Kaan Girgin yer almıştı. Hekimoğlu isimli diziden sonra Dabbe isimli filmde Cem karakterini canlandırdı. 2007’de ise El Gibi isimli dizide yer aldı. Dizi, çocuklarının sağlıksız olacağını öğrenen Demir ve Ece isimli bir çiftin, yaşadıklarını anlatıyor. El Gibi dizisinin başrollerinde ise Emre Altuğ, Naz Elmas ve Hakan Ural yer almış Serdar Özer bu dizide Barış karakterini canlandırmıştı.

2008’de Küçük Kadınlar isimli dizide Barış karakterini canlandırdı. Dizi, anne ve babalarının ölümünden sonra beş kız kardeşin yaşadıklarını dramatik bir şekilde anlatıyor. 2011’de ise Ay Tutulması isimli dizide yer aldı. Dizi, yıllar önce doğurduğu kızlarını bulmaya çalışan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Kenan Ece, Nur Erkul ve Naz Elmas yer aldı.

Usta oyuncu Serdar Özer 2013 yılında ise Osmanlı’da Derin Devlet isimli dizide I. Mahmut’u canlandırdı. Dizi, Patrona Halil isyanı ve sonrasında yaşanılanları anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Orhan Kılıç, Serdar Özer, Perihan Savaş ve Sinem Öztufan yer aldı. 2014’te ise Kaderimin Yazıldığı Gün isimli dizide Maksut karakterini canlandırdı. Dizi, yaşadığı yörenin zengin ailesine yardımcı olmaya çalışan Elif isimli bir kadının yaşadıklarını anlatılan dizinin başrollerinde ise Hatice Şendil, Özcan Deniz, Begüm Kütük Yaşaroğlu ve Serdar Özer paylaşmıştı.

2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini oynadığı Cesur ve Güzel adlı dizinin oyuncu kadrosunda Serdar Özer de yer aldı. Yakışıklı oyuncu Korludağ’a atanan genç ve gelecek vadeden savcı rolünü canlandırmıştı. 2018 yılında Kızlarım İçin dizisinde Yağız karakterini canlandırmış son olarak da ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’de Cihan Şadoğlu karakterini canlandırmaktadır.

Cihan, Nasuh Şadoğlu'nun küçük oğludur. Abisi Hazar'la bir yarışın içinde sayar kendini. Sürekli kendini ispat çabasındadır. Babasının gözüne girmek için elinden geleni yapan, ancak bir türlü abisi yerine tercih edilmeyen bir karakter. Belki de gelecek zamanlarda bir atak yaparak saygınlığı eline alacaktır. “Cihan Ağa” olabilecek mi? Hep birlikte izleyerek göreceğiz. Babasının gözüne girmek ve en çok güvendiği oğlu olmak ister ama beceremez bir türlü.

Ünlü oyuncu Serdar Özer, Çiğdem Özer ile evli ve bir çocuk babasıdır. Oyunculuktaki başarısı kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri üzerine çeken Serdar Özer 1.79 cm boyunda, 85 kg ağırlığında ve kova burcudur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü! "En pis küfürleri size gönderiyorum"Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı haberine ateş püskürdü! "En pis küfürleri size gönderiyorum"
Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!Bu pankartı görenler bir daha bakıyor!
Değişimi şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...Değişimi şaşırttı! Oyunculuğu bırakıp...
Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

3.5 milyon kişi başvuru yaptı! Son hafta

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Herkes oğlunu biliyor! İşte Safiye Soyman'ın gözden uzakta büyüyen kızı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

MasterChef'te kavun ve peyniri birleştirdi ana kadroya girdi! "Kaşık atabilirdik"

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Ailesiyle ABD'ye gidecekti! Mahsun Kırmızıgül ve kızından üzen haber

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.