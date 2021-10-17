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Hercai'nin Maviş Melike'si o haliyle şaşırttı! 105 kilo birden vermişti...

17.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hercai dizisinde Maviş Melike karakterini canlandıran Aslı Samat bir zamanlar Çocuklar Duymasın dizisinde rol almıştı. Güzel oyuncunun o halini görenler ise gözlerine inanamıyor. İşte Aslı Samat'ın çok konuşulan son hali...

Hercai'nin Maviş Melike'si o haliyle şaşırttı! 105 kilo birden vermişti...

Hercai dizisinde Maviş Melike karakterini canlandıran Aslı Samat, daha önce Çocuklar Duymasın dizisinde de oynamıştı. Güzel oyuncunun eski halini görenler adeta gözlerine inanamadı. Samat, son haliyle bambaşka bir insan oldu.

HERCAİ'NİN MAVİŞ MELİKE'SİNİN ESKİ HALİ ŞAŞIRTTI!

Ünlü oyuncu Aslı Samat 105 kilo verdiğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı. Samat’ı Hercai dizisinden tanıyanlar Çocuklar Duymasın dizisindeki görüntülerini görünce adeta şoka uğradı.

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Son dönemlerde ünlü oyuncuların zayıflama haberleri magazin gündeminde sıkça yer almaya başladı. Özellikle aşırı kilolu olan isimler bıçak altına yatmayı tercih ederken kilosu daha az olan isimler çareyi spor ve diyette buldu. Ancak öyle bir isim var ki görenleri her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

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Hercai’nin Melikesi her geçen gün değişiyor.

Melike karakteriyle ününe kavuşan Aslı Samat, sadece verdiği toplam 105 kiloyla değil dizi sürecinde verdiği son 20 kilo ve yüzündeki değişimle de çok dikkat çekti. Geçirdiği tüp mide operasyonunun üstünden yıllar geçmesine rağmen diyeti bırakmayan ve sporu aksatmayan Aslı Samat azmini belli aralıklarla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

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Samat’ın şimdide eski görüntüleri ortaya çıktı. Yıllar önce Çocuklar Duymasın’da konuk oyuncu olarak yer alan oyuncunun görüntüleri görenleri şaşırtıyor. Eski halini ve zayıfladığını bilenler dahi Samat'ı tanımakta zorlanıyor.

İşte o fotoğraflar:

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Anahtar Kelimeler:
Hercai dizisi
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