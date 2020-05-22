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HERÇEV’den ödüllü karikatür ve resim yarışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 22.05.2020 17:26 | Son Güncelleme

Her Çocuğa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenecek ödüllü “Bu Bayram” konulu karikatür ve resim yarışması için başvurular alınmaya başladı.Son zamanlarda yaşanan gelişmeler; toplumsal hayattan bireysel yaşama oradan insanların iç dünyasına uzanan pek çok değişikliğe sebep olurken, bir yandan da çok farklı ilgi alanları ve bakış açılarının geliştirilmesine olanak tanıyor.

Her Çocuğa Eğitim Vakfı tarafından düzenlenecek ödüllü “Bu Bayram” konulu karikatür ve resim yarışması için başvurular alınmaya başladı.
Son zamanlarda yaşanan gelişmeler; toplumsal hayattan bireysel yaşama oradan insanların iç dünyasına uzanan pek çok değişikliğe sebep olurken, bir yandan da çok farklı ilgi alanları ve bakış açılarının geliştirilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda Her Çocuğa Eğitim Vakfı (HERÇEV), bu yıl ilki düzenlenecek yarışma ile çocukların hayal dünyalarını çizgilerine yansıtarak oluşturdukları etkileyici mesajları topluma aktarmayı hedefliyor.
HERÇEV; yarışmanın konusunu ‘’Bu bayram yaşanan, özlenen, kavuşulan, kavuşulamayan, hissedilen her şey” olarak ilan etti. Her zamankinden farklı bir Ramazan ayının ardından her zamankinden farklı bir bayrama tanıklık edilecek olan bu dönemde ‘’Bu Bayram Resim ve Karikatür Yarışması’’ ile çocukların dünyada ve çevrelerinde olup bitenleri gözlemlemeleri, anlamlandırmaları; duygularını, hayal güçlerini ve üretkenliklerini ortaya koymaları bekleniyor.
Son gönderim tarihinin 31 Mayıs Pazar, Saat 22.00 olarak belirlenen ödüllü yarışmaya; okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kategorisindeki her çocuk katılım sağlayabilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgilere HERÇEV’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

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