Herkes bu haber bekliyordu! Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddiaları sonrası Marsilya Başkanı'ndan resmi açıklama geldi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirirken geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'i oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya atılmış, milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

Bu iddialar konuşulmaya devam ederken, Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ HALA BİZİMLE"

Longoria konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı." dedi.

"ANLAŞMAYA YAKINDIK"

Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyleyen Longoria, "Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." sözlerini sarf etti.

