SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Herkes bu haber bekliyordu! Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddiaları sonrası Marsilya Başkanı'ndan resmi açıklama geldi

Herkes bu haber bekliyordu! Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer iddiaları sonrası Marsilya Başkanı'ndan resmi açıklama geldi

03.08.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılan Cengiz Ünder için Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirirken geçtiğimiz günlerde Sarı-Lacivertliler'i oldukça heyecanlandıran bir iddia ortaya atılmış, milli futbolcu Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

Bu iddialar konuşulmaya devam ederken, Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria yeni transfer Pierre-Emerick Aubameyang'ın imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"CENGİZ HALA BİZİMLE"

64ca11c8a468600ad4b241e6

Longoria konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cengiz Ünder hala bizimle. Dün onu çağırdık ve normal bir şekilde idmana çıktı." dedi.

"ANLAŞMAYA YAKINDIK"

c2abed0ecf12464ba2272b5c8805a742

Cengiz için bir kulüple anlaşmak üzere olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini söyleyen Longoria, "Cengiz'in durumu Almanya'da olduğumuz dönemdekinden farklı şu anda. Bir takımla anlaşmayı tamamlamak üzereydik ancak çeşitli sebeplerden dolayı henüz bu gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

cengiz

Cengiz için birçok teklif olduğunu söyleyen Longoria, "Masada birçok takımdan teklif var şu anda Cengiz için. En iyi teklif için piyasayı araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir takımla anlaşmaya yakın değiliz ancak teklifler olduğu doğru." sözlerini sarf etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kente bile gelmişti! Samsunspor Juve'nin yıldızından vazgeçtiKente bile gelmişti! Samsunspor Juve'nin yıldızından vazgeçti
Nehirde yüzen futbolcuyu timsah yedi!Nehirde yüzen futbolcuyu timsah yedi!
Arda için flaş sözler: 'Uzaylı! Dönüş tarihi...'Arda için flaş sözler: 'Uzaylı! Dönüş tarihi...'
Anahtar Kelimeler:
transfer Cengiz Ünder son dakika fenerbahçe yeni de sezon erden da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'
Metroda ilginç anlar kamerada: Eşini başka bir kadınla görünce ortalık karıştı! 'Kocanı arayacağım'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

Tek bir hatası tüm evine mâl oldu! Ailesi canını zor kurtardı

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Kullanıcılarından tam not alan Cosori airfryer kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.