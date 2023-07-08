Herkes bunu konuşuyor... Böyle transfer duyurusu görülmedi! Kulübe, kırdığı korner direğiyle geldi, Ozan Kabak detayı...

Almanya'nın köklü kulüplerinden Hoffenheim transferlerine devam ederken, son olarak Schalke 04 forması giyen Marius Bülter'i kadrosuna kattı. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 3 milyon Euro karşılığında Hoffenheim'ın yolunu tuttu.

TRANSFER VİDEOSU OLAY OLDU

Marius Bülter, Hoffenheim ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hoffenheim yeni transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyururken, yapılan transfer videosu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Marius Bülter transferini sosyal medya hesabından yüzleri güldüren bir video ile paylaştı.

KORNER DİREĞİYLE GELDİ

Söz konusu görüntülerde Hoffenheim-Schalke 04 maçında Marius Bülter ile Ozan Kabak ikili mücadeleye giriyor ve Alman futbolcu aldığı darbe ile köşe bayrağını kırıyor. Daha sonra Marius Bülter'in elinde köşe bayrağı ile kulüp binasına geldiği ve "Üzgünüm" ifadelerini kullandığı görülüyor.

Hoffenheim'ın bu transfer duyurusu kısa süre içinde sosyal medyada gündeme otururken, paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE O VİDEO...

????Transferi böyle duyurdular!



????Ozan Kabak'ın müdahalesi sonrası korner direğini kıran Marius Bülter, Hoffenheim'a transfer olurken korner direğini geri getirdi. https://t.co/y1gadKGxLT — Mynet Spor (@mynetspor) July 8, 2023



