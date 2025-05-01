Herkes 'futbolu bırakacak' diyordu, iddialara kendisi yanıt verdi! Caner Erkin emeklilik yaşını açıkladı

Süper Lig'de dev kulüplerde de forma giyen, son olarak Eyüpspor'da top koşturan tecrübeli oyuncu Caner Erkin için son günlerde sezonun bitimiyle futbolu bırakacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"40 YAŞINA KADAR SAHALARDAYIM..."

Caner Erkin, konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bulunurken, futbola devam edeceğini ve sağlığı el verdiği ölçüde 40 yaşına kadar sahalarda olacağını belirtti.

MENAJERİ DE YALANLADI

35 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise, "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece Futbol oynamaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.