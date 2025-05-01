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  4. Herkes 'futbolu bırakacak' diyordu, iddialara kendisi yanıt verdi! Caner Erkin emeklilik yaşını açıkladı

Herkes 'futbolu bırakacak' diyordu, iddialara kendisi yanıt verdi! Caner Erkin emeklilik yaşını açıkladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.05.2025 19:10
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Süper Lig'de çok uzun zamandır forma giyen ve son olarak eski takım arkadaşı Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da forma giyen tecrübeli futbolcu Caner Erkin, hakkında çıkan 'futbolu bırakıyor' iddialarına açıklık getirdi. İşte detaylar...

Herkes 'futbolu bırakacak' diyordu, iddialara kendisi yanıt verdi! Caner Erkin emeklilik yaşını açıkladı
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Süper Lig'de dev kulüplerde de forma giyen, son olarak Eyüpspor'da top koşturan tecrübeli oyuncu Caner Erkin için son günlerde sezonun bitimiyle futbolu bırakacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"40 YAŞINA KADAR SAHALARDAYIM..."

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Caner Erkin, konuyla alakalı olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bulunurken, futbola devam edeceğini ve sağlığı el verdiği ölçüde 40 yaşına kadar sahalarda olacağını belirtti.

MENAJERİ DE YALANLADI

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35 yaşındaki futbolcunun menajeri Batur Altıparmak ise, "Sosyal medyada yer alan 'Caner Erkin futbolu bıraktı' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Aktif kariyerini Eyüpspor’da sürdüren oyuncumuz, mental ve fiziksel sağlığı olanak verdiği sürece Futbol oynamaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan Caner Erkin emeklilik son dakika
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