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"Herkes hayatında bir kez HIV testi yaptırsın" önerisi

01.12.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Herkes hayatında bir kez HIV testi yaptırsın" önerisi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, herkese hayatında bir kez İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) testi yaptırması önerisinde bulundu.

Taşova, Dünya AIDS Günü dolayısıyla gazetecilere, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yanı sıra yıllardır devam eden AIDS salgını olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de özellikle 15 yaş üstü ile 25-30 yaş arasındaki grupta HIV vakalarının arttığının görüldüğünü belirten Taşova, bunların çoğunun da cinsel yolla bulaştığını aktardı.

Taşova, ülkede HIV ile yaşayanların yüzde sadece 50'sinin durumunun farkında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Günde alınan bir ya da iki ilaçla HIV negatif olan kişiler gibi aynı yaşam süresinin yanı sıra yaşam kalitesi son derece arttı. Otuz, kırk yıllara kadar varan bir yaşam süresinden bahsediyoruz, hem de kaliteli bir yaşamdan. Bu kişiler normal işlerini, kariyerlerini yapabilirler. Spor yapabilirler ve hatta düzgün, düzenli tedavi almak koşuluyla çocuk sahibi bile olabilirler. Bu nedenle tedavi imkanını kişilerin kaçırmaması gerekiyor. HIV negatif kişilerin toplumda, Türkiye'de yüzde 50 durumunu bilmediğine göre her an herkese HIV bulaşabilir, hem de son derece masumane bir şekilde maruz kalabilirler buna. O nedenle öncelikli olarak herkese hayatında bir kez HIV testini yaptırmasını öneririm. Riskli davranışla karşılaşanların mutlaka periyodik testin yapılması gerekir."

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