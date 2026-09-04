Herkes merak ediyordu! Guendouzi ve Greenwood'u bekleyen cezalar belli oldu

Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar, UEFA'nın gündemine taşındı. Avrupa futbolunun yönetim organı, maç sonrasında yaşanan gelişmeler nedeniyle sarı-lacivertli kulüp ve bazı futbolcular hakkında disiplin süreci başlattı.

İSTENEN CEZA ORTAYA ÇIKTI

UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşananlar nedeniyle Mattéo Guendouzi ve Mason Greenwood için 1 ila 3 maç arasında men cezası talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin de olaylar nedeniyle UEFA tarafından para cezasına çarptırılabileceği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin deplasman karşılaşmalarını seyircisiz oynama ihtimalinin de gündemde olduğu aktarıldı.

FRANSIZ BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fransız basınında yer alan haberlerde, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan gerilimin UEFA'nın soruşturma başlatmasında etkili olduğu öne sürüldü. Özellikle Guendouzi'nin, Lyon teknik heyeti ve futbolcularının Fenerbahçeli oyunculara yönelik müdahalesi sırasında yaptığı hareketler tartışma konusu oldu.

Fransız kaynakları, UEFA'nın disiplin dosyası oluşturmasında Fransız lobisinin etkisinin bulunduğunu da iddia etti.

TARTIŞMANIN ODAĞINDAKİ EL İŞARETİ

Fenerbahçeli futbolcuların ise Fransızlar açısından hakaret anlamı taşıdığı öne sürülen bir el işareti yaptığı iddia edildi. Söz konusu hareketin, futbolcuların parmaklarıyla "J", "U" ve "L" harflerini simgelemesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu hareketin karşılaşma sonrasında yaşanan gerilimin önemli unsurlarından biri olduğu ve UEFA'nın disiplin sürecinde değerlendirmeye aldığı konular arasında bulunduğu aktarıldı.