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Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe'yi bıraktım artık Amedsporluyum"

Prof. Dr. Ali Nesin, Diyarbakır’da katıldığı sempozyumda Amedspor’a olan ilgisini anlattı. Takımın maçlarını izlemek için evine ilk kez Digiturk aldığını söyleyen Nesin, çocukluğundan beri desteklediği Fenerbahçe’yi bıraktığını ve artık Amedspor’u tuttuğunu açıkladı.

Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe'yi bıraktım artık Amedsporluyum"
Cevdet Berker İşleyen

Diyarbakır’da gerçekleştirilen 38. Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılan Prof. Dr. Ali Nesin, söyleşi sırasında Amedspor ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Nesin, çocukluğundan beri desteklediği Fenerbahçe’yi bıraktığını ve artık Amedspor’u desteklediğini açıkladı.

DİYARBAKIR’A SIK SIK GELDİĞİNİ ANLATTI

Diyarbakır ve çevresini daha önce birçok kez ziyaret ettiğini belirten Ali Nesin, bölgeyle uzun süredir yakın bir bağ kurduğunu dile getirdi.

Nesin, bu konuda “Gittiğim için değil, çok geldim Diyarbakır’a. Sadece Diyarbakır’a değil, bütün bu bölgeye bayağı sık ziyaret ettim” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe yi bıraktım artık Amedsporluyum" 1

AMEDSPOR İÇİN DİGİTURK ALDI

Amedspor’un maçlarını takip ettiğini söyleyen Nesin, takımın karşılaşmalarını izleyebilmek için evine ilk kez Digiturk bağlattığını açıkladı. Ünlü matematikçi, “Evime ilk defa olarak Digiturk aldım, Amedspor’un maçlarını seyretmek için” sözleriyle Amedspor’a olan ilgisini anlattı.

Ünlü isim sahnede açıkladı! "Fenerbahçe yi bıraktım artık Amedsporluyum" 2

"FENERBAHÇE'Yİ BIRATIM"

Çocukluk yıllarından beri Fenerbahçeli olduğunu belirten Nesin, zamanla bu tutumundan vazgeçtiğini ifade etti. Nesin, artık kendisini Amedspor taraftarı olarak gördüğünü söyledi.

“Ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliydim. Bir gün saçmalığı anladım, bıraktım Fenerbahçeli olmayı. Her ne kadar göz ucuyla seyrettiğim zaman, ulan Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa kalbim güp güp etse de Fenerbahçeli değilim. Artık Amedsporluyum. Ve de başarılar dilerim.”

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Nesin amedspor fenerbahçe
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