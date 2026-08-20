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Herkes merak ediyordu! Singo kararını yönetime bildirdi

Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunma oyuncusu Wilfried Singo, transfer tekliflerine rağmen sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istemiyor. 40 milyon euroluk teklif aldığı belirtilen Fildişili futbolcu, bir sezon daha Galatasaray'da forma giymeyi hedefliyor.

Herkes merak ediyordu! Singo kararını yönetime bildirdi
Cevdet Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili kararını verdiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın savunmasındaki performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcunun, kendisine yönelik transfer ilgisine rağmen Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmediği belirtildi.

SINGO'DAN KARARINI VERDİ

Herkes merak ediyordu! Singo kararını yönetime bildirdi 1

Başta Newcastle United olmak üzere bazı kulüplerin transfer listesinde yer alan Singo'nun, gelecek sezon da Galatasaray formasını giymek istediği aktarıldı.

Futbolcunun bu kararını hem Galatasaray yönetimine hem de teknik ekibe ilettiği ifade edildi. Singo'nun, kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam etme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

40 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Herkes merak ediyordu! Singo kararını yönetime bildirdi 2

Singo için Galatasaray'a 40 milyon euro seviyesinde bir teklif geldiği belirtilirken, oyuncunun bu gelişmeye rağmen ayrılık konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin de futbolcunun takımda kalma isteğini dikkate aldığı ifade edildi.

ÇIKIŞ MADDESİ 55 MİLYON EURO

Herkes merak ediyordu! Singo kararını yönetime bildirdi 3

Galatasaray, Wilfried Singo'yu Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Fildişili futbolcunun sözleşmesinde ise 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor.

Singo, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 karşılaşmada görev yaparken 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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