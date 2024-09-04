Herkes merak ediyordu! Sır gibi saklanan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ait özel klip ortaya çıktı: İşte o görüntüler...

Yılın düğünü gerçekleşti! Ünlü iş insanı Acun Ilılacı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesi ile gelen çiftin nikahı kıyıldı. Şimdi ise sıra partide. Gecede eğlence, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik'in DJ'yi &me ile devam ederken çiftin düğününe özel hazırlanan klip sosyal medyada gündem oldu. İşte o klipten ve düğünden detaylar...

ESMA SULTAN YALISI'NDA 'EVET' DEDİLER

Bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

NİKAHTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” dedi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

İş ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı düğün töreninde, Hande Gülşen-Esat Yontunç, Eser Yenenler-Berfu Yenenler, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve arkadaşı Sezer Çakır, Ali Taran, Emre Belözoğlu, Demet Akalın-Okan Kurt, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Murat Boz, Jose Mourinho, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Ebru Gündeş-Murat Özdemir, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin-İlayda Alişan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil-Amine Gülşe gibi isimler boy gösterdi.

ÖZEL DÜĞÜN KLİBİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanımının yasak olduğu düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Merakla beklenen yılın düğününe özel klip hazırlandı.