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  4. Herkes merak ediyordu! Sır gibi saklanan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ait özel klip ortaya çıktı: İşte o görüntüler...

Herkes merak ediyordu! Sır gibi saklanan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ait özel klip ortaya çıktı: İşte o görüntüler...

04.09.2024 23:04
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Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.09.2024 23:04
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Acun Ilıcalı ve kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya'nın merakla beklenen düğünü gerçekleşti. Daha önce 3 evlilik yapan iş insanı Acun Ilıcalı dördüncü evliliği için imza attı. İkili tören alanına sürat teknesi ile geldi. Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen nikah töreninde Ilıcalı ve sevgilisini yakınları yalnız bırakmadı. Saat 9'da başlayan kutlama törenine ise birbirinden ünlü isimler akın etti. Çiftin nikah töreninin hemen ardından özel düğün klibi de ortaya çıktı.

Yılın düğünü gerçekleşti! Ünlü iş insanı Acun Ilılacı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya dünya evine girdi. Esma Sultan Yalısı'na sürat teknesi ile gelen çiftin nikahı kıyıldı. Şimdi ise sıra partide. Gecede eğlence, dünyaca ünlü müzik grubu Keinemusik'in DJ'yi &me ile devam ederken çiftin düğününe özel hazırlanan klip sosyal medyada gündem oldu. İşte o klipten ve düğünden detaylar...

ESMA SULTAN YALISI'NDA 'EVET' DEDİLER

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Bir süredir beraberlik yaşayan 55 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 25 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya Esma Sultan Yalısı'nda evet diyerek hayatlarını birleştirdi.

NİKAHTAN SONRA İLK AÇIKLAMA

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Nikah törenini takip eden basın mensuplarına açıklamada bulunan Acun Ilıcalı, “Zaten uzun zamandır beraberdik. Bugün de nikahımız kıyıldı. Arkadaşlarımız ile bir arada olacağız” dedi.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

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İş ve sanat dünyasından isimlerin yer aldığı düğün töreninde, Hande Gülşen-Esat Yontunç, Eser Yenenler-Berfu Yenenler, Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın ve arkadaşı Sezer Çakır, Ali Taran, Emre Belözoğlu, Demet Akalın-Okan Kurt, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Murat Boz, Jose Mourinho, Zuhal Topal-Korhan Saygıner, Ebru Gündeş-Murat Özdemir, Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı, Oğulcan Engin-İlayda Alişan, Aslıhan Doğan Turan, Mesut Özil-Amine Gülşe gibi isimler boy gösterdi.

ÖZEL DÜĞÜN KLİBİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya kullanımının yasak olduğu düğünden görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor.

Merakla beklenen yılın düğününe özel klip hazırlandı.

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