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Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner tatil pozlarıyla gündemde

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol alan ünlü oyuncu Miray Daner bir süredir özel hayatıyla gündemde. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile evlilik yolunda olduğu bilinen ünlü isim şimdi de tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner tatil pozlarıyla gündemde
Öznur Yaslı İkier

Medcezir, Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Miray Daner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2023’ten bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner'in evlilik yolunda olduğu biliniyor.

Miray Daner şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi. Sezonun yorgunluğu atmak için tatile kaçan güzel oyuncu tekne tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner tatil pozlarıyla gündemde 1

YORUM YAĞDI
Minik mavi bikinisiyle poz veren Miray Daner'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'başka bir aurası var', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner tatil pozlarıyla gündemde 2

Miray Daner geçtiğimiz günlerde Ata Caner ile tatil pozlarını paylaşmış romantik kareleri ilgi çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner
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