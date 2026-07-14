Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Miray Daner tatil pozlarıyla gündemde

Medcezir, Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu ve Hudutsuz Sevda gibi birçok projede yer alan Miray Daner, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

2023’ten bu yana Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşayan Miray Daner'in evlilik yolunda olduğu biliniyor.

Miray Daner şimdi de tatil pozlarıyla gündeme geldi. Sezonun yorgunluğu atmak için tatile kaçan güzel oyuncu tekne tatilinden kareleriyle beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Minik mavi bikinisiyle poz veren Miray Daner'e sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'başka bir aurası var', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Miray Daner geçtiğimiz günlerde Ata Caner ile tatil pozlarını paylaşmış romantik kareleri ilgi çekmişti.