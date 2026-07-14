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Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! 'Babasının izinden gidiyor'

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, çekimleri başlayan 'GORA 4 GORA'nın setini ziyaret etti. Kemal, sette babasının koltuğuna oturdu. Ünlü komedyenin oğlu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Cem Yılmaz oğlu Kemal'i paylaştı! 'Babasının izinden gidiyor'
Öznur Yaslı İkier

Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimlerine devam ediyor.

Senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizide Arif, bu defa oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve renkli karakterlerle bezeli yeni bir yolculuğa çıkıyor.

Cem Yılmaz oğlu Kemal i paylaştı! Babasının izinden gidiyor 1

Çekimleri süren 'GORA 4 GORA'nın setini Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz ziyaret etti. 13 yaşındaki Kemal, sette babasının koltuğuna oturdu. Cem Yılmaz, paylaştığı fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koydu.

Kemal'in dizide rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu. Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'e sosyal medyada; 'maşallah Kemal', 'Yeni yönetmen yetişiyor', 'Babasının izinde' gibi yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz oğlu Kemal i paylaştı! Babasının izinden gidiyor 2

Dizinin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz’a; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler eşlik ediyor.

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 2012’de dünyaevine girmiş, aynı yıl oğulları Kemal’in doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Çift, 2013'te ise yollarını ayırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ahu Yağtu
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