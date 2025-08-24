Herkes merakla bekliyordu! TFF yabancı hakem için kararını verdi

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. Yeni sezonun başlamasıyla beraber özellikle VAR odasından gelen yanlış kararlar yine kamuoyunda tartışmaya yol açmıştı.

VAR HAKEMİ TARTIŞMALARI

Geçtiğimiz sezon VAR odasında görev yapan yabancı hakemlerin kararları sıkça eleştirilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni sezon öncesinde VAR'da yabancı hakemlerin yerine yerli hakemlerin görev yapacağını duyurmuştu.

YABANCI VAR GELECEK Mİ?

Ancak ligin ilk iki haftasında yaşanan VAR hataları, yabancı hakem tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kulüpler, "Kaliteli yabancı hakemler getirilsin" çağrısında bulunmaya başladı.

TFF'DEN KARAR: YERLİ HAKEMLERLE DEVAM

TFF, Merkez Hakem Kurulu ile yaptığı değerlendirme sonucunda VAR'da yerli hakemlerle devam etme kararı aldı.