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Herkes o anı konuşuyor! Kayserispor Eyüpspor maçında Arda Turan ile Caner Erkin'i oyundan aldı, tartışma çıktı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.09.2024 15:05
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Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor sahasında yakın arkadaşı Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken karşılaşmanın 60. dakikasında Caner Erkin'in Arda Turan'a tepkisi gündem oldu. İşte detaylar...

Herkes o anı konuşuyor! Kayserispor Eyüpspor maçında Arda Turan ile Caner Erkin'i oyundan aldı, tartışma çıktı
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 36 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Trendyol Süper Lig’in 5. hafta karşılaşmasında futbolculuk döneminde yakın arkadaş olan ve şu anda kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden Arda Turan ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

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RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Arda Turan'ın öğrencileri 39 dakikada skoru 2-0'a getirse de 64 ve 69'ncu dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Tam 4 golün atıldığı karşılaşmada dakikalar 60'ı gösterirken Eyüpspor cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı.

CANER ÇIKTI, DUBOIS GİRDİ

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Karşılaşmanın 60. Dakikasında Arda Turan Leo Dubois’i sahaya sürerken Caner Erkin’i oyundan aldı. Turan'ın bu kararına Erkin cephesinden tepki geldi.

TARTIŞMA YAŞANDI

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Oyundan çıkıp kulübeye gelir gelmez hocası Arda Turan'a tepki gösteren Caner Erkin'in oldukça gergin olduğu görülürken, ikili arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kayserispor Eyüpspor Arda Turan Caner Erkin Burak Yılmaz
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