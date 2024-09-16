Herkes o anı konuşuyor! Kayserispor Eyüpspor maçında Arda Turan ile Caner Erkin'i oyundan aldı, tartışma çıktı

Trendyol Süper Lig’in 5. hafta karşılaşmasında futbolculuk döneminde yakın arkadaş olan ve şu anda kariyerlerine teknik direktör olarak devam eden Arda Turan ile Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

5 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Arda Turan'ın öğrencileri 39 dakikada skoru 2-0'a getirse de 64 ve 69'ncu dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Tam 4 golün atıldığı karşılaşmada dakikalar 60'ı gösterirken Eyüpspor cephesinde beklenmedik bir olay yaşandı.

CANER ÇIKTI, DUBOIS GİRDİ

Karşılaşmanın 60. Dakikasında Arda Turan Leo Dubois’i sahaya sürerken Caner Erkin’i oyundan aldı. Turan'ın bu kararına Erkin cephesinden tepki geldi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Oyundan çıkıp kulübeye gelir gelmez hocası Arda Turan'a tepki gösteren Caner Erkin'in oldukça gergin olduğu görülürken, ikili arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.