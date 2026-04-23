Herkes o isme tepki göstermişti! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.

TARAFTARDAN GÜNAY GÜVENÇ'E TEPKİ

Karşılaşma boyunca Galatasaray tribünlerinin hedefinde kaleci Günay Güvenç vardı. Taraftarlar, deneyimli file bekçisine maç bitene kadar ıslıklarla tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç sonunda tepkiler karşısında gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç'e takım arkadaşlarından destek geldi. Maçın ardından Victor Osimhen, Günay Güvenç için destek mesajı paylaştı. Osimhen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar; onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur. Asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve bu süreçte birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."

