SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Herkes o isme tepki göstermişti! Osimhen'den gece yarısı paylaşım

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi. Taraftarın tepki gösterdiği Günay Güvenç'e Osimhen'den destek geldi.

Cevdet Berker İşleyen
TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynadığı maçta rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti.

TARAFTARDAN GÜNAY GÜVENÇ'E TEPKİ

Karşılaşma boyunca Galatasaray tribünlerinin hedefinde kaleci Günay Güvenç vardı. Taraftarlar, deneyimli file bekçisine maç bitene kadar ıslıklarla tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Maç sonunda tepkiler karşısında gözyaşlarını tutamayan Günay Güvenç'e takım arkadaşlarından destek geldi. Maçın ardından Victor Osimhen, Günay Güvenç için destek mesajı paylaştı. Osimhen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun bir parçasıdır. Bu hatalar; onun takıma kattığı çabanın, bağlılığın ve tutkunun asla önüne geçemez. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu bir oyundur. Asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve bu süreçte birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ederiz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.