Herkes onun geleceğini bekliyordu! Volkan Demirel'den gece yarısı şaşkına çeviren açıklama...

Fenerbahçe’nin efsane kaptanı Volkan Demirel, NOW Spor’da sarı-lacivertlilerle ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Demirel, “Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyorlar, bu benim için gurur verici” derken, ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğunu vurguladı. Ayrıca Sadettin Saran ile görüştüğünü belirten Demirel, Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Berker İşleyen

Fenerbahçe efsanelerinden Volkan Demirel, NOW Spor ekranlarında sarı-lacivertlilerle ilgili son günlerde gündeme gelen iddialara yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CAMİANIN İÇİNDE OLMAM İSTENİYOR”

Kulübe olan bağlılığını dile getiren Demirel, “Dışarıda, tanıdık, eş dost herkes benim Fenerbahçe camiasının içinde olmamı istiyor. Bu benim için gurur verici bir şey. Ben hiçbir zaman böyle bir talepte bulunmam. Tabii ki hedefim orası. Çalışmamla, azmimle, kafamdakilerle bir gün orayı gelip en kıymetli şeyi vermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“HER ZAMAN HAZIRIZ”

Görev için asla talepte bulunmayacağını belirten Demirel, “İhtiyaç duyulursa biz her zaman görev almaya hazırız. Beni layık görürlerse, çağırırlarsa elimizden geleni yaparız.” dedi.

“SADETTİN BAŞKAN İLE DERTLEŞMELERİMİZ OLUYOR”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile seçim öncesi ve sonrası görüştüğünü de dile getiren Demirel, şu sözleri sarf etti:
“Fenerbahçe'den resmi teklif almadım. Sadettin Başkan ile seçim öncesinde ve seçildikten sonra akşam saatlerinde dertleşmemiz oluyor. Başkanın kafasında benimle ilgili bir tasarruf var. Ama ben 'Beni nereye düşünürsünüz?' diye sormam. Bu başkanın vereceği bir karar. Verilen her karara saygı duyarım.”

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da görüşlerini açıklayan Demirel, herkesin aksine Tedesco ile devam edilmesi gerektiğini söyleyerek şaşkına çevirdi. “Şu anda Fenerbahçe'nin bir hocası var. Ben Domenico Tedesco ile devam edilmesi görüşündeyim. Hocaya biraz şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zagreb maçından sonra herkes böyle bir düşünceye girdi ama hocayla devam edilmesi en doğru karar gibi gözüküyor. En azından milli takım arasına kadar devam edilmeli.” ifadelerini kullandı.

