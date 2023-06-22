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Herkes Pendikspor'u konuşacak! Süper Lig'in yeni ekibi yıldız futbolcu Theo Walcott transferini bitiriyor

22.06.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in en yeni ekiplerinden Pendikspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, transfer temaslarına da devam ediyor. İstanbul ekibi listenin başına yıldız oyuncu Theo Walcott'u aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmayı başaran Pendikspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, İstanbul ekibi transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

İNGİLİZ OYUNCUYA KANCA

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Yeni sezon için güçlü bir kadro kurarak, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Pendikspor yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, İngiltere'den yıldız bir futbolcuyu gözüne kestirdi.

WALCOTT'U İSTİYORLAR

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Bein Sports'un haberine göre Pendikspor, Theo Walcott ile ilgileniyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den düşen Southampton ile sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline almış durumda.


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