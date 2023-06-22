Herkes Pendikspor'u konuşacak! Süper Lig'in yeni ekibi yıldız futbolcu Theo Walcott transferini bitiriyor

TFF 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olmayı başaran Pendikspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, İstanbul ekibi transferde ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

İNGİLİZ OYUNCUYA KANCA

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurarak, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedefleyen Pendikspor yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. İstanbul temsilcisi, İngiltere'den yıldız bir futbolcuyu gözüne kestirdi.

WALCOTT'U İSTİYORLAR

Bein Sports'un haberine göre Pendikspor, Theo Walcott ile ilgileniyor. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, Premier Lig'den düşen Southampton ile sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline almış durumda.



