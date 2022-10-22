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Herkes şokta! Yıldız isim Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

22.10.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'da, bazı isimlere de veda edilirken bu isimlerden Feghouli takımdan gönderilmesinin ardından alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurmuştu. Feghouli alacaklarını faiziyle birlikte tahsil etmek için girişimlerde bulunurken, bir isimden daha benzer hamle geldi. İşte detaylar...

Herkes şokta! Yıldız isim Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eyüpspor
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Yeni sezon öncesi kadrosu baştan aşağı dizayn eden ve Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois, Seferovic, Fredrik Midtsjö, Torreira, Mertens, Icardi, Milot Rashica, Juan Mata, Yusuf Demir ve Mathias Ross Jensen'i kadrosuna katarak gerek Türkiye'de gerekse dünyada büyük ses getiren Galatasaray'ın takımdan gönderdiği isimlerle başı dertte...

Bu isimlerden biri olan Feghouli geçtiğimiz günlerde alacakları için FIFA'ya gittiğini açıklamış, kendisine verilmesi gereken 1.6 milyon Euro'yu faiziyle birlikte verilmesini talep etmişti. Feghouli konuyla alakalı verdiği bir röportajda "Ben alacağımı tahsil edebilmek adına defalarca girişimde bulundum. Son olarak Dursun Özbek ile bir çözüm bulmaya çalıştım. Ancak hiçbir sonuç alamadım. Artık görüyorum ki Galatasaray ekonomik olarak hiçbir sorun yaşamadı bu yaz. Bunun üzerine ben de avukatıma alacaklarımı tahsil etmesi yönünde direktif verdim. Daha fazlası yok." ifadelerini kullanmıştı.

İKİNCİ FEGHOULI VAKASI!

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Feghouli'nin ardından bir hamle de Ryan Babel'den geldi. Fotomaç'ın haberine göre; Feghouli'nin ardından Babel'de alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle FIFA'nın yolunu tuttu. Hollandalı futbolcu Babel, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra Eyüpspor'a imza atmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, 1.3 milyon Euro alacağını alamadığı gerekçesiyle sarı kırmızıları FIFA şikayet etti. Babel, 1.3 milyon Euro'nun yanı sıra paranın faizini de talep etti.

100 MAÇA ÇIKTI

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Türkiye'de Kasımpaşa ve Beşiktaş forması giyen Ryan Babel 2019-20 sezonuda bedelsiz olarak Galatasaray'a gelmişti. Sarı kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 100 karşılaşmaya çıkan Babel, 17 gol attı 8 asist yaptı. Hollandalı futbolcu, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı. Babel'in Eyüpspor'da 5 maçta 1 asisti bulunuyor.


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