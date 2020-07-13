YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Milföy hayat kurtaran bir malzeme. Buzluktan çıkıp çözdürdükten sonra çeşit çeşit ikramlık hazırlayarak hem misafirlerinizi hem de ev halkını sevindirebilirsiniz. Puf puf kabaran mis gibi milföy böreklerle çay saatini ziyarete dönüştürebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız sebzeli milföy tarifleriyle sebze yemeyen çocukları bile bu lezzete alıştırabilirsiniz!

Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Milföy genelde donmuş halde satılan, yağlı ve katmanlı bir hamur çeşidi. Ve bu lezzetli hamurla hem çeşit çeşit tuzlu ikram hem de tatlı yapmak mümkün. Biz bugün sizlerle kahvaltıları şenlendirecek, akşamüstü çaylarını renklendirecek sebzeli milföy tarifleri paylaşacağız.

MANTARLI MİLFÖY SARMA

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru
10-12 tane kültür mantarı
1 orta boy soğan
2-3 diş sarımsak
2-3 kapya biber
1 kase kaşar peyniri
1 kase labne peyniri
Tuz
Karabiber
1 yumurta

Yapılışı:

Milföyleri buzluktan çıkarıp çözdürün.
4 uzun milföy yaprağını biraz birbirlerinin üzerine binecek şekilde yan yana dizin. Böylece bir büyük dikdörtgen hamur elde edeceksiniz.
Soğanı doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz bir tavada kavurun.
Üzerine ince ince dilimlediğiniz mantarları ekleyin.
Kapya ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatları katın ve bütün sebzeler yumuşayana kadar kavurun.
Büyük milföy hamurunun tabanına labne sürün.
Hazırladığınız sebzeli iç harcı hamurun üzerine yayın.
Rendelediğiniz kaşarı da harcın üzerin ekleyin.
Rulo şeklinde sarın ve ikişer parmak kalınlığında parçalara bölün.
Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dilimleri dizin ve üzerlerine yumurta sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Bayılacaksınız!

SEBZELİ MİLFÖY TOPU

Malzemeler:
1 paket milföy hamuru
1 bağ ayıklanmış, doğranmış ıspanak
1 kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 kase labne peyniri
Tuz ve baharatlar
1 yumurta

Yapılışı:
Milföy karelerini 4 eşit parçaya bölün.
Bir tavada zeytinyağı kızdırın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurun.
Soğanlar pembeleşince sarımsakları ve ıspanağı ekleyin.
Ispanak tamamen pişince tuzu ve baharatları katarak soğuması için bir kenara alın.
Soğuyan harcı labne ile güzelce karıştırın.
Böldüğünüz milföy hamurlarının ortalarına peynirli harçtan koyun.
Hamur parçalarını mantı dürer gibi kapatın.
Minik börekleri tepsiye dizin ve üzerine yumurta sürün.
200 derece fırında 30-40 dakika pişirin.
Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek de servis edebilirsiniz.

SEBZELİ ÇANAK BÖREK

Malzemeler:
10 adet kare şeklinde milföy hamuru
2 tane közlenmiş bostan patlıcanın içi
5-6 sap taze soğan
1 çay bardağı ufalanmış peynir
3 diş sarımsak
1 bağ ince ince doğranmış dereotu
Tuz ve baharatlar
1 yumurta

Yapılışı:
Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve doğranmış taze soğanları biraz kavurun.
Üzerine sarımsağı ve baharatları ekleyin.
Son aşamada köz patlıcanları da tavaya alarak tüm malzemeleri güzelce kavurun.
Peyniri soğuttuğunuz harca ekleyin.
Kare şeklindeki hamurların ortasına hazırladığınız harçtan koyun.
Kenarlarını üzeri açık kalacak şekilde yukarı doğru kıvırın.
4 kenarın ortasına bir küçük kesik atın.
Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve 200 derece fırında pişirin.
Çiçek gibi açılan mis gibi böreklerin hazır!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...
Meğer yağ şişelerini temizlemek çok kolaymış! Pirinç, sirke...Meğer yağ şişelerini temizlemek çok kolaymış! Pirinç, sirke...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Survivor'da elenen isim belli oldu! İşte finale kalan yarışmacılar

Acun'u duygulandıran veda: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Acun'u duygulandıran veda: Bir gün canım çok sıkılırsa seni arayacağım

Göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı!

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Baklava aşkı! Gaziantep'i övdüler...

Ünlü şarkıcı karavan hayatını tercih etti

Ünlü şarkıcı karavan hayatını tercih etti

İlginizi Çekebilir

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

'İrmik helvası' deyip geçmeyin! Çikolatalısı bile var...

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

30 Yaş Üstü Herkesin İhtiyacı Olacak: Diz Ağrılarını Yok Eden Doğal Kür

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Lezzet şöleni yaşatacak 3 farklı, hafif sebzeli tarif! Kabak, enginar, patlıcan...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bu kavunlu tatlılara bayılacaksınız! 3 mükemmel ve pratik kavunlu tatlı tarifi...

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Bitki çaylarıyla ilgili şaşırtan gerçekler! Hangi çay, ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Duyanları çok şaşırtıyor! Çamaşır makinesinde tereyağ yapmanın püf noktaları...

Kış gelmeden bunları kesinlikle yapın! Yoksa sofranızda hep bir şeyler eksik kalır...

Kış gelmeden bunları kesinlikle yapın! Yoksa sofranızda hep bir şeyler eksik kalır...

Deneyenler sonuca inanamıyor! Zencefil suyuyla göbek bölgesi yağları...

Deneyenler sonuca inanamıyor! Zencefil suyuyla göbek bölgesi yağları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.