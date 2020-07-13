Herkes tarifini isteyecek! Bu 3 sebzeli böreğin sırrı milföyde gizli...

Milföyleri buzluktan çıkarıp çözdürün. 4 uzun milföy yaprağını biraz birbirlerinin üzerine binecek şekilde yan yana dizin. Böylece bir büyük dikdörtgen hamur elde edeceksiniz. Soğanı doğrayın ve zeytinyağı koyduğunuz bir tavada kavurun. Üzerine ince ince dilimlediğiniz mantarları ekleyin. Kapya ve sarımsakları da ekledikten sonra baharatları katın ve bütün sebzeler yumuşayana kadar kavurun. Büyük milföy hamurunun tabanına labne sürün. Hazırladığınız sebzeli iç harcı hamurun üzerine yayın. Rendelediğiniz kaşarı da harcın üzerin ekleyin. Rulo şeklinde sarın ve ikişer parmak kalınlığında parçalara bölün. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dilimleri dizin ve üzerlerine yumurta sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40 dakika pişirin. Bayılacaksınız!

Milföy genelde donmuş halde satılan, yağlı ve katmanlı bir hamur çeşidi. Ve bu lezzetli hamurla hem çeşit çeşit tuzlu ikram hem de tatlı yapmak mümkün. Biz bugün sizlerle kahvaltıları şenlendirecek, akşamüstü çaylarını renklendirecek sebzeli milföy tarifleri paylaşacağız.

SEBZELİ MİLFÖY TOPU

Malzemeler:

1 paket milföy hamuru

1 bağ ayıklanmış, doğranmış ıspanak

1 kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 kase labne peyniri

Tuz ve baharatlar

1 yumurta

Yapılışı:

Milföy karelerini 4 eşit parçaya bölün.

Bir tavada zeytinyağı kızdırın ve küp küp doğradığınız soğanları kavurun.

Soğanlar pembeleşince sarımsakları ve ıspanağı ekleyin.

Ispanak tamamen pişince tuzu ve baharatları katarak soğuması için bir kenara alın.

Soğuyan harcı labne ile güzelce karıştırın.

Böldüğünüz milföy hamurlarının ortalarına peynirli harçtan koyun.

Hamur parçalarını mantı dürer gibi kapatın.

Minik börekleri tepsiye dizin ve üzerine yumurta sürün.

200 derece fırında 30-40 dakika pişirin.

Dilerseniz üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek de servis edebilirsiniz.

SEBZELİ ÇANAK BÖREK

Malzemeler:

10 adet kare şeklinde milföy hamuru

2 tane közlenmiş bostan patlıcanın içi

5-6 sap taze soğan

1 çay bardağı ufalanmış peynir

3 diş sarımsak

1 bağ ince ince doğranmış dereotu

Tuz ve baharatlar

1 yumurta

Yapılışı:

Bir tavada zeytinyağını kızdırın ve doğranmış taze soğanları biraz kavurun.

Üzerine sarımsağı ve baharatları ekleyin.

Son aşamada köz patlıcanları da tavaya alarak tüm malzemeleri güzelce kavurun.

Peyniri soğuttuğunuz harca ekleyin.

Kare şeklindeki hamurların ortasına hazırladığınız harçtan koyun.

Kenarlarını üzeri açık kalacak şekilde yukarı doğru kıvırın.

4 kenarın ortasına bir küçük kesik atın.

Böreklerin üzerine yumurta sarısı sürün ve 200 derece fırında pişirin.

Çiçek gibi açılan mis gibi böreklerin hazır!

