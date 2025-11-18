Herkes ters köşe oldu! Fatih Terim için Çekya'dan açıklama geldi...

Ivan Hasek ile yolların ayrılmasının ardından yeni hocasını arayan Çekya Milli Takımı’nda süreç beklenenden daha karmaşık ilerliyor. Adaylar arasında Fatih Terim de bulunurken konuyla alakalı sürpriz bir gelişme yaşandı.

FATİH TERİM VE KLINSMANN

Çek basınında yer alan haberlerde, tecrübeli teknik adam Fatih Terim’in göreve en yakın isim olduğu iddia edilmişti. Ancak son bilgilere göre, Çekya Futbol Federasyonu’nda bu konuda fikir ayrılıkları sürüyor ve resmi bir anlaşma bulunmuyor. Aday havuzunda iki yabancı teknik direktörün öne çıktığı ifade ediliyor: Fatih Terim ve Jürgen Klinsmann.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nun son maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup eden Çekya, 16 puana ulaşarak ikinci sırada yer aldı ve play-off aşamasına kaldı. Takımın başında bu karşılaşmada geçici olarak Jaroslav Köstl görev yaptı.

NEDVED: SÜREÇ BEKLENENDEN KARMAŞIK

Sportif Direktör Pavel Nedved, Cebelitarık maçının ardından CT Sport’a yaptığı açıklamada teknik direktör arayışındaki tabloyu değerlendirdi. Sürecin farklı dinamikleri olduğuna dikkat çeken Nedved, “Teknik direktörlük konusunda süreç biraz daha karmaşık. Çünkü hem ekonomik hem de sportif yönleri hesaba katmamız gerekiyor. Ve bu o kadar da basit değil” ifadelerini kullandı.

“HENÜZ ANLAŞMA YOK”

Nedved, yeni teknik direktörün belirlenmesinin beklenenden uzun sürebileceğini vurguladı. Sürecin devam ettiğini belirten sportif direktör, “Henüz diyebilirim ki, tam bir anlaşmaya varamadık. Biraz zaman alacak, çok çalışmamız gerekecek ve bununla yüzleşmemiz gerekecek” sözleriyle belirsizliğin sürdüğünü ifade etti.

TERİM'DE GÖRÜŞ AYRILIĞI

iSport’un aktardığı bilgilere göre Pavel Nedved, Al Shabab döneminde birlikte çalıştığı Fatih Terim’i federasyona önerdi. Ancak yönetim kurulunda bu konu üzerinde henüz tam bir fikir birliği oluşmadığı, bu nedenle sürecin uzadığı kaydedildi.