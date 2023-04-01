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Herkes tuttuğu takımı merak ediyordu! Mehmet Demirkol, Nejat İşler ile yaptığı programda desteklediği kulübü açıkladı...

01.04.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, televizyon kanallarındaki kariyerini sonlandırarak dijital medyaya geçiş yapmış ve değerlendirmelerine YouTube'dan devam etmişti. Socrates YouTube kanalında yaptığı programda ünlü oyuncu Nejat İşler'i konuk eden Demirkol, hangi takımı tuttuğunu açıkladı. Demirkol'un sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Herkes tuttuğu takımı merak ediyordu! Mehmet Demirkol, Nejat İşler ile yaptığı programda desteklediği kulübü açıkladı...

Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, kariyerini dijital medyada sürdürme kararı almış ve YouTube'da program yapmaya başlamıştı. Socrates YouTube kanalında görev yapan Demirkol, Nejat İşler'i konuk olarak aldığı programda yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Demirkol, İşler'e, 'Rakiplerden keşke bizim takımda olsun dediğin bir futbolcu var ?' şeklinde bir soru sordu.

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Nejat İşler ise "Aslında çok var, bir tanesi bize geldi zaten. Samet'i çok beğeniyordum." şeklinde bir cevap verdi ve Mehmet Demirkol o esnada, "Icardi, Mertens?' diyerek seçenek sundu.

"BEN FENERBAHÇELİYİM"

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Demirkol'un sözleri sonrasında İşler, 'Sen Galatasaraylı mısın?' diyerek Mehmet Demirkol'a takıldı. Ünlü yorumcu ise 'Ben Fenerbahçeliyim' şeklinde cevap verdi.

Mehmet Demirkol'un cevabı, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Görüntüler Socrates YouTube kanalından alınmıştır

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