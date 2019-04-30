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Herkes yan yatırılmış döner sanıyor ancak bu detayı kimse bilmiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan cağ kebabı, görüntüsü itibariyle et döner ile karıştırılsa da aslında ikisi bambaşka lezzetlerdir.

Herkes yan yatırılmış döner sanıyor ancak bu detayı kimse bilmiyor

Erzurum yöresinin meşhur lezzeti olan cağ kebabının, Kıpçak Türkleri'ne ait olduğu biliniyor. 3000 yıllı geçmişi olan cağ kebabı bölgede özellikle düğün ve şölen zamanlarında misafirlere ikram etmek için hazırlanıyor.

Oğlak ya da kuzu etinden hazırlanan cağ kebabı, odun ateşinde pişirilir. Kendisine ait özel bir düzenekte pişer ve bu kebap 2 milim kalınlığında, 3 milim genişliğinde ve 20 santimetre cağlarla ikram edilir. Tadına doyum olmaz bu lezzeti Türkiye'nin birçok yerinde yemek mümkün ancak cağ kebabı hakkında bilgiye sahip olmayanlar tarafından sıklıkla et döner ile karıştırılır.

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Cağ kebabı oğlak ya da kuzu etinden hazırlanır. En temel özelliği budur. Et döner ise dana, sığır ya da kuzu etinden de hazırlanabilir.

Cağ kebabının eti dönerden farklı olarak bir gün öncesinden soda ya da suda bekletilir. Usulünce baharatlanır, yani kendince hazırlanan bir terbiyesi vardır ve soğanla birlikte pişirilir.

Pişirme tekniği de dönere göre son derece farklıdır. Kendine ait bir düzenekte dönerden farklı olarak yan çevrilmiş biçimde odun ateşinde döndürülerek pişirilir. Kesimi ustalık gerektirir. İnce ve düz kesmek oldukça önemlidir.

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Kebaba aromasını veren ve tadını farklılaştıran en önemli baharat reyhandır.

Kebap hazırlanmadan önce etin dinlendirilmesi de önemli bir ayrıntıdır.

Genelde manda yoğurdu ve lavaş ekmeği ile servisi yapılır.

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Anahtar Kelimeler:
Çağ kebabı erzurum yemekleri yöresel yemekler

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu haber mi şimdi?
yusufelinindir cağ kebabı erzurum deil yanlış bilgi verilmesin
Offf of süper ya muhteşem yemede yanında yat.
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