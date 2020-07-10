YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Herkes yanlış biliyor! Hamur mayalarken bunlara dikkat etmezseniz...

Herkes yanlış biliyor! Hamur mayalarken bunlara dikkat etmezseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

İyi mayalanmış bir hamur elde edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı küçük püf noktalar vardır. Siz de eğer harika mayalanmış ekmekler, poğaçalar, çörekler ve pizzalar elde etmek istiyorsanız bu çok basit mayalama önerilerini dikkate alabilirsiniz. Bu noktada tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Herkes yanlış biliyor! Hamur mayalarken bunlara dikkat etmezseniz...

İçindekiler

  • ODA SICAKLIĞI ÖNEMLİ
  • MAYAYI AKTİVE ETME İŞLEMİ
  • TUZ İLAVE ETMEK İÇİN ACELE ETMEYİN
  • MAYALANMA SÜRESİ VE ISISI
  • TEPSİDE MAYALANDIRMA

Puf puf olan hamur işleri için kullanabileceğiniz üç çeşit maya bulabilirsiniz. Marketlerden de temin edebileceğiniz bu mayalar instant maya, kuru maya ve yaş mayadır. Eğer yaş maya ya da kuru maya kullanacaksanız öncelikle bir miktar ılık suyun içerisine şeker koyarak mayayı aktive etmeniz gerekir. Eğer instant maya kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmadan direkt olarak kullanabilirsiniz.

ODA SICAKLIĞI ÖNEMLİ

Hamur mayalarken en çok dikkat edilmesi gereken maddelerden birisi kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Bu nedenle kullanmadan önce tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğuna emin olmalısınız.

MAYAYI AKTİVE ETME İŞLEMİ

Daha önce de belirtildiği gibi eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 - 8 dakika içerisinde gerçekleşecektir.

TUZ İLAVE ETMEK İÇİN ACELE ETMEYİN

Mayalı hamur yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de tuzun unla ne zaman karıştırılması gerektiğidir. Bu işlemi yaparken öncelikle unun ortasına elinizle bir havuz açarak kullanıma hazır hale gelen mayanızı bu havuza dökmelisiniz. Ardından hamurunuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlamalısınız. Yoğurma işleminiz esnasında hamurunuza yavaş yavaş gerektiği kadar tuz ekleyebilirsiniz. Tuzun bu aşamada ilave edilmesi hamurunuzun istediğiniz gibi kabarmasını sağlayacaktır.

MAYALANMA SÜRESİ VE ISISI

Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini bir bez ya da streç film ile kapladıktan sonra hamuru yaklaşık olarak bir saat kadar oda sıcaklığında bekletmeniz gerekir. Ancak iyi bir mayalanma için oda sıcaklığının ne çok soğuk ne de çok sıcak olmaması gerekir. Eğer bir saat bekleyecek kadar zamanınız yoksa içerisine bir kap su koyduğunuz fırınınızı 120 dereceye ayarlayarak 15 dakika kadar ısıtın. Sonra fırını kapatarak 5 dakika kadar bekledikten sonra hamurunuzu 20 dakika kadar mayalanması için fırınınıza koyabilirsiniz.

TEPSİDE MAYALANDIRMA

Hamur mayalama işleminin en son aşaması ise hamurun tepside bir kez daha mayalandırılmasıdır. İlk mayalama işleminiz bittikten sonra hamurunuza şekil vererek pişireceğiniz tepsiye alın ve üzerine nemli bir bez örtün. 20 dakika kadar da bu şekilde beklettikten sonra hamurunuz pişirilmeye hazır hale gelir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı
Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...
Fatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemekFatih Sultan Mehmet’in en sevdiği yemek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da final öncesi sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Bülent Ersoy stüdyoyu terk etti! "Ne haliniz varsa görün"

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

Yeni imajıyla şaşırttı! Behzat Ç'den eser kalmadı!

Ertuğrul Gazi geri dönüyor!

Ertuğrul Gazi geri dönüyor!

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Minik kızı 5 kez ameliyat oldu! 'Ne yazık ki...'

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

İlginizi Çekebilir

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Lezzeti olay karamelli, elmalı Fransız turtası tarifi

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...

Yatmadan önce muz suyu için! Sonuca çok şaşıracaksınız...

Bu içeceği ilk kez duyacaksınız! Faydalarını gören bağımlısı oluyor...

Bu içeceği ilk kez duyacaksınız! Faydalarını gören bağımlısı oluyor...

En sıcak anlarda içinizi ferahlatacak 4 farklı milkshake tarifi! 5 dakikada hazır...

En sıcak anlarda içinizi ferahlatacak 4 farklı milkshake tarifi! 5 dakikada hazır...

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Ünlü şef köpüklü ve kıvamında Türk kahvesinin sırrını açıkladı! Püf noktası...

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız! Kalori dostu pastanın yapılışı sır gibi saklanıyor

Şekersiz ve unsuz bu pastaya bayılacaksınız!

Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...

Sır gibi saklanıyordu! İtalyan usulü lazanya tarifinin püf noktası ortaya çıktı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.