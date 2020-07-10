Herkes yanlış biliyor! Hamur mayalarken bunlara dikkat etmezseniz...

Puf puf olan hamur işleri için kullanabileceğiniz üç çeşit maya bulabilirsiniz. Marketlerden de temin edebileceğiniz bu mayalar instant maya, kuru maya ve yaş mayadır. Eğer yaş maya ya da kuru maya kullanacaksanız öncelikle bir miktar ılık suyun içerisine şeker koyarak mayayı aktive etmeniz gerekir. Eğer instant maya kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmadan direkt olarak kullanabilirsiniz.
Hamur mayalarken en çok dikkat edilmesi gereken maddelerden birisi kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Bu nedenle kullanmadan önce tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğuna emin olmalısınız.
Daha önce de belirtildiği gibi eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 - 8 dakika içerisinde gerçekleşecektir.
Mayalı hamur yaparken dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de tuzun unla ne zaman karıştırılması gerektiğidir. Bu işlemi yaparken öncelikle unun ortasına elinizle bir havuz açarak kullanıma hazır hale gelen mayanızı bu havuza dökmelisiniz. Ardından hamurunuzu yavaş yavaş yoğurmaya başlamalısınız. Yoğurma işleminiz esnasında hamurunuza yavaş yavaş gerektiği kadar tuz ekleyebilirsiniz. Tuzun bu aşamada ilave edilmesi hamurunuzun istediğiniz gibi kabarmasını sağlayacaktır.
Hamurunuzu yoğurduktan sonra üzerini bir bez ya da streç film ile kapladıktan sonra hamuru yaklaşık olarak bir saat kadar oda sıcaklığında bekletmeniz gerekir. Ancak iyi bir mayalanma için oda sıcaklığının ne çok soğuk ne de çok sıcak olmaması gerekir. Eğer bir saat bekleyecek kadar zamanınız yoksa içerisine bir kap su koyduğunuz fırınınızı 120 dereceye ayarlayarak 15 dakika kadar ısıtın. Sonra fırını kapatarak 5 dakika kadar bekledikten sonra hamurunuzu 20 dakika kadar mayalanması için fırınınıza koyabilirsiniz.
Hamur mayalama işleminin en son aşaması ise hamurun tepside bir kez daha mayalandırılmasıdır. İlk mayalama işleminiz bittikten sonra hamurunuza şekil vererek pişireceğiniz tepsiye alın ve üzerine nemli bir bez örtün. 20 dakika kadar da bu şekilde beklettikten sonra hamurunuz pişirilmeye hazır hale gelir.
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