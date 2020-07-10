Herkes yanlış biliyor! Hamur mayalarken bunlara dikkat etmezseniz...

Puf puf olan hamur işleri için kullanabileceğiniz üç çeşit maya bulabilirsiniz. Marketlerden de temin edebileceğiniz bu mayalar instant maya, kuru maya ve yaş mayadır. Eğer yaş maya ya da kuru maya kullanacaksanız öncelikle bir miktar ılık suyun içerisine şeker koyarak mayayı aktive etmeniz gerekir. Eğer instant maya kullanacaksanız bu işlemi yapmanıza gerek kalmadan direkt olarak kullanabilirsiniz.

ODA SICAKLIĞI ÖNEMLİ

Hamur mayalarken en çok dikkat edilmesi gereken maddelerden birisi kullanacağınız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması. Bu nedenle kullanmadan önce tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olduğuna emin olmalısınız.

MAYAYI AKTİVE ETME İŞLEMİ

Daha önce de belirtildiği gibi eğer kullanacağınız maya instant maya değilse mayanızı ılık süt ya da su ile aktive etmeniz gerekir. Ancak süt ya da suyun çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Bu işlemi yaparken maya ve kullandığınız sıvı karışımının içerisine bir miktar şeker ya da pekmez katmanız gerekir. Bu esnada şekerden beslenen mayanız aktive olarak çalışmaya başlar. Mayanızın aktivasyonu yaklaşık olarak 5 - 8 dakika içerisinde gerçekleşecektir.