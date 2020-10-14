Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı

Pirinç pilavı, mutfakta usta olmayanların gözünü korkutan yemeklerden olmuştur. Pirinç, su, tuz, tereyağından oluşan ilk bakışta basit gibi görünen pilavın kıvamını tutturmak çok zordur. Usta aşçılar, evlerde yapılan pilavların genelde yanlış yapıldığını belirtiyor. Mükemmel pilavın yolu mükemmel pirinçten geçer.
Akşam yemeğinde sofranın vazgeçilmezi olan pilavı tam kıvamında pişirmek için 3 noktaya dikkat etmeniz gerekiyor.
Öncelikle pirinçler mutlaka duru su gelene kadar yıkamalısınız. Üzerinde nişastası kalan pirinç lapa olur.
Pilavı pişireceğiniz tencere de çok önemli. Ülkemizde genelde pilav tenceresi olarak adlandırılan yapışmaz tabanlı, yayvan tencerelerde pilav yapmak en doğru tercih olacaktır. Tencerenin kapağının tam kapandığından ve buharın içeride kaldığından emin olun.
Afiyet olsun.
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