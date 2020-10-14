Herkes yanlış yapıyor! Mükemmel pilavın 3 sırrı

Öncelikle pirinçler mutlaka duru su gelene kadar yıkamalısınız. Üzerinde nişastası kalan pirinç lapa olur.

Pilavı pişireceğiniz tencere de çok önemli. Ülkemizde genelde pilav tenceresi olarak adlandırılan yapışmaz tabanlı, yayvan tencerelerde pilav yapmak en doğru tercih olacaktır. Tencerenin kapağının tam kapandığından ve buharın içeride kaldığından emin olun.