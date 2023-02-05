Herkesi şoke eden haber! Genç futbolcu Refik Koray Kocademir 24 yaşında hayatını kaybetti

Aydın'da daha önce profesyonel olarak 2014-2016 yılları arasında Çine Madranspor'da, amatör olarak da Aydınspor'da forma giyen futbolcu Refik Koray Kocademir, 24 yaşında hayatını kaybetti.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

2019 yılından beri rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören Kocademir'in durumunun ağırlaştığı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Refik Koray Kocademir'in cenazesi Çine Merkez Çarşı Camisi'nde bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karakollar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

