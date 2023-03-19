Herkesin gözü Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı maçta! Beşiktaş mücadelesi öncesi 7 oyuncu diken üstünde...

Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde sarı kart alarmı veriliyor. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor’u sahasında 5-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, belki de ligin en kritik mücadelesine çıkıyor.

GALATASARAY'IN YENİLGİSİ SONRASI...

Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak isteyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u devirip Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor.

7 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş derbisi öncesi Alanyaspor maçında 7 futbolcusu sınırda bulunan sarı-lacivertlilerde alarm verildi. Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmeleri halinde, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

