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Herkesin gözü Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı maçta! Beşiktaş mücadelesi öncesi 7 oyuncu diken üstünde...

19.03.2023 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu bulunuyor. Bir sonraki hafta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hem Alanyaspor'u yenmek istiyor hem de oyuncularını kaybetmek istemiyor.

Herkesin gözü Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı maçta! Beşiktaş mücadelesi öncesi 7 oyuncu diken üstünde...

Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde sarı kart alarmı veriliyor. Sezonun ilk yarısında Alanyaspor’u sahasında 5-0’lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, belki de ligin en kritik mücadelesine çıkıyor.

GALATASARAY'IN YENİLGİSİ SONRASI...

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Galatasaray'ın Konyaspor'a 2-1 mağlubiyeti sonrası şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmak isteyen sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u devirip Beşiktaş derbisine kayıpsız gitmek istiyor.

7 FUTBOLCU SINIRDA

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Beşiktaş derbisi öncesi Alanyaspor maçında 7 futbolcusu sınırda bulunan sarı-lacivertlilerde alarm verildi. Fenerbahçe’de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao kart görmeleri halinde, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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