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Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı 250’ye ulaştı

02.01.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göç rotasındaki kuşların bir süre konaklama yapması nedeniyle "Kuş Oteli” olarak da adlandırılan Hersek Lagünü’nde son olarak gözlemlenen "boz kaz" ile kuş türü sayısı 250’ye ulaştı.

Hersek Lagünü’ndeki kuş türü sayısı 250’ye ulaştı

Doğal hayatın korunması amacıyla Osman Gazi Köprüsü’nün kavisli bir şekilde yapılmasına neden olan Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Alanda son olarak gözlemlenen boz kaz ile kuş türü sayısı 250’ye ulaştı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, 2022 yılının son günlerinde yapılan gözlemle 250’ye çıkan tür sayısının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Oral, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, “Mutlak Korunması Gereken Sulak Alan” olarak ilan edilen lagünün Türkiye’de metrekareye düşen kuş türü sayısının yüksek olmasına dikkati çekti. Oral, bölgenin Türkiye’de gözlemlenene kuş türü sayısının yarıya yakının Hersek Lagünü’nde bugüne kadar tespit edildiğini anlattı.

Yeni gözlemlenen kuş türü hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise, “Yaban kazı olarak da bilinen boz kaz (anser anser) ördekgiller (anatidae) familyasından olup 75-90 santim boyundadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede en büyük kazdır. İç kesimlerde tatlı su göllerinde üreyen boz kaz kış aylarında beslenmek için lagünleri, çayırları, sazlıkları tercih eder” ifadesini kullandı.

Lagünde son yapılan gözlemde 5 binin üzerinde 80 tür kuşun gözlemlendiğini sözlerine ekleyen Bülbül, “Lagünün hemen hemen her tarafına dağılmış olan zarif flamingoları , sürekli dalıp çıkmalarıyla görsel şölen sunan tarakdiş ördeklerini, alana geldiğinizde sizi ‘fiyuuu’ sesiyle karşılayan fiyu ördeklerini, kepçe şeklinde gagalarıyla suyun dibini tarayan kaşıkçıları, bir kefali pençelerinde taşıyan balık kartalını görebiliriz. Kuşların bu doğal yaşamlarını görmek ve doğada keyifli zamanlar geçirmek için tüm doğaseverleri Hersek Lagününe bekliyoruz” diye konuştu.

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