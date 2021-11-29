Hertha Berlin’in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

Hertha Berlin'in açıklamasında yönetimin mevcut durumu ayrıntılı analiz ettikten sonra Macar teknik direktör Pal Dardai’nin görevine son verme kararı aldığı ifade edildi. Takımın yeni teknik direktörü Korkut’un yardımcılığını Ilya Aracic’ın yapacağı ve ikilinin sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Geçen sezon takımı zor bir dönemde alan ve ligde kalmayı başaran Dardai’ye teşekkür eden Hertha Berlin’in sportif direktörü Fredi Bobic, Tayfun Korkut ile takıma yeni bir ivme kazandırmak istediklerini belirterek, “Tayfun bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir” dedi.

47 yaşırdaki Korkut daha önce Almanya’da Hannover 96, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı.

