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Herve Renard, Fas Milli Takımı'ndan istifa etti

FUTBOL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

Fas Milli Futbol Takımı'nın Fransız teknik direktörü Herve Renard istifa etti.

Herve Renard, Fas Milli Takımı'ndan istifa etti

Renard, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2016'nın şubat ayından bu yana sürdürdüğü görevini bıraktığını belirtti.

50 yaşındaki teknik adamın yönetiminde 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılan Fas, 2019 Afrika Uluslar Kupası'na son 16 turunda veda etmişti.

Renard, 2012'de Zambiya, 2015'te de Fildişi Sahili'ni Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa taşımıştı.

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Herve Renard fas milli takımı

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