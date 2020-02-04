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Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.02.2020 18:37 | Son Güncelleme

Teknik direktör Robert Prosinecki: - "Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar serisi başlıyor. Antalyaspor maçı bunların ilki ve en önemlisi"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 21. haftasında konuk edecekleri Antalyaspor'u yeneceklerine inandığını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göreve başladıktan sonra 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldıklarını hatırlatan Hırvat teknik adam, ilk kez tam kadro sahaya çıkacakları Antalyaspor maçından ümitli olduklarını dile getirdi.

Ligde her maçın final havasında oynanacağını vurgulayan Prosinecki, "Kazanmak zorunda olduğumuz maçlar seri başlıyor. Antalyaspor maçı bunların ilki ve en önemlisi. Galibiyet için, Galatasaray maçının ikinci devresindeki performansın üstünde mücadele vermemiz gerekiyor. Bu maça iyi hazırlanıyoruz. Umarım iyi bir takım oluruz. Öz güven kazanmak açısından da çok önemli bir maç." diye konuştu.

Galatasaray maçında Pedro Henrique'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu savunan Prosinecki, "Hakemin göremediği pozisyonu VAR'ın görmesi gerekiyor. Zaten sistem bunun için getirildi. Pozisyon çok net penaltı. Skorun 2-1 olma ihtimali vardı. 2-1'den sonra maçın nereye gideceğini kimse bilemez. Hakemin bunu kasıtlı bir şekilde yaptığını iddia edemem ancak bariz penaltıydı." ifadelerini kullandı.

Prosinecki, Artem Kravets'in sosyal medya hesaplarından Kayserispor ile ilgili paylaşımları kaldırmasına ilişkin ise "Artem Kravets'le hiçbir sorunum yok. Son dönemlerde Muris Mesanovic daha iyi göründüğü için onu tercih ediyorum. Kravets bu takımın bir parçası. Yeri geldiği zaman bize yararlı olacaktır." açıklamasında bulundu.

- Hazırlıklar başladı

Hes Kablo Kayserispor, 9 Şubat Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Antalyaspor antrenman Hes Kablo Kayserispor Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki

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