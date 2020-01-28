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Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.01.2020 20:50 | Son Güncelleme

Teknik direktör Robert Prosinecki: "Önümüzde Galatasaray maçı var. Çok zor bir mücadele. Galatasaray'ı anlatmaya ve nasıl bir takım olduğunu söylemeye gerek yok ama biz iyi hazırlanıyoruz. Başımız dik ve o maçtan da en iyi sonucu almak için hazırlanacağız" - "Bunu tekrar tekrar söylüyorum, Kayserispor asla havlu atmamıştır, ligden umudunu kesmemiştir. Çok umutluyuz"

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada puan alacaklarına inandığını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü maçında kaybettikleri 2 puan için çok üzüldüklerini dile getiren Prosinecki, "Ankaragücü maçı için yazık oldu, diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Prosinecki, şunları kaydetti:

"Gerçekten her şeyi yaptık. Bence çok iyi oynadık. Tüm futbolcular iyi oynadı. İnanılmaz şanslar bulduk. Özellikle 1-0'dan sonra maçı bitirecek ve skoru 2'ye, 3'e götürecek şanslar bulduk fakat bir türlü değerlendiremedik. O maçta genel manada iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük. Lig anlamında herkesin bildiği gibi puan olarak zor durumdayız. Gerçekten çok iyi oynadık ve oyundan umutlandık."

MKE Ankaragücü maçında rakip kaleye yaklaşık 25 şutlarının olduğunu belirten Prosinecki, "Kaleye çok gittik ama ligin dibinde olmamızın verdiği bir öz güven sıkıntımız olduğu için belki de bu yüzden kazanamadık." diye konuştu.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına da değinen Prosinecki, şunları ifade etti:

"Önümüzde Galatasaray maçı var. Çok zor bir mücadele. Galatasaray'ı anlatmaya ve nasıl bir takım olduğunu söylemeye gerek yok ama biz iyi hazırlanıyoruz. Başımız dik ve o maçta da en iyi sonucu almak için hazırlanacağız. Bernard Mensah iyi döndü. İstekliydi ve motivasyonu yüksekti. Tabii ki eksikler önemli fakat maça da çok süre var. Brice Dja Djedje dönüyor ve Cristian Sapunaru gibi bir oyuncu geri geldi. Müthiş bir tecrübesi var ve defansta ona çok güveniyoruz. Takımı oluşturacağız. Dediğim gibi biz havlu atmadık. Bunu tekrar tekrar söylüyorum, Kayserispor asla havlu atmamıştır, ligden umudunu kesmemiştir. Çok umutluyuz. Gerçekten dediğim gibi inanılmaz mücadele sergiledik. Djedje'nin dönmesi, Sapunaru'nun tekrar buraya gelmesi ve takımın gösterdiği performansla beraber çok kolay olmayacak ama Galatasaray maçından puan alacağımızı düşünüyorum."

Prosinecki, bir basın mensubunun sorusu üzerine, Artem Kravets'in sakatlığının olmadığını aktardı.

- Antrenman

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kayserispor Robert Prosinecki

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