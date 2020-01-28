Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray maçından umutlu

KAYSERİ (AA) - Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları karşılaşmada puan alacaklarına inandığını söyledi.

Prosinecki, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü maçında kaybettikleri 2 puan için çok üzüldüklerini dile getiren Prosinecki, "Ankaragücü maçı için yazık oldu, diyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Prosinecki, şunları kaydetti:

"Gerçekten her şeyi yaptık. Bence çok iyi oynadık. Tüm futbolcular iyi oynadı. İnanılmaz şanslar bulduk. Özellikle 1-0'dan sonra maçı bitirecek ve skoru 2'ye, 3'e götürecek şanslar bulduk fakat bir türlü değerlendiremedik. O maçta genel manada iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Tabii ki 2 puan kaybettiğimiz için üzüldük. Lig anlamında herkesin bildiği gibi puan olarak zor durumdayız. Gerçekten çok iyi oynadık ve oyundan umutlandık."

MKE Ankaragücü maçında rakip kaleye yaklaşık 25 şutlarının olduğunu belirten Prosinecki, "Kaleye çok gittik ama ligin dibinde olmamızın verdiği bir öz güven sıkıntımız olduğu için belki de bu yüzden kazanamadık." diye konuştu.