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Hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı bankaya teslim etti

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.10.2020 09:09 | Son Güncelleme

Hesabına yanlışlıkla yatırılan parayı bankaya teslim etti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de oto yıkama işiyle uğraşan bir kişi, özel bir bankaya ait hesabına fazladan 4 bin lira yatırıldığını fark ederek, geri alınması için başvuruda bulundu.

Kent merkezinde yaşayan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Fahri Toğrul, özel bir bankaya ait hesabına 2 bin lira yatırdı. Bir süre sonra cep telefonuna gelen mesajlardan banka hesabına 4 bin lira daha yattığını fark eden Toğrul, bu paranın nereden geldiğini araştırdı.

Bankanın hesabına yanlışlıkla 4 bin lira yatırdığını anlayan ve bankaya ait şubeye giden Toğrul, parayı yetkililere teslim etti.

- "Harama el sürmek bize yakışmaz"

Toğrul, AA muhabirine, bankaya para yatırdıktan sonra geldiği iş yerinde hesabında fazla para gördüğünü söyledi.

Hesabına yatırdığı 2 bin lira dışında fazladan 4 bin lira daha olduğunu fark ettiğini anlatan Toğrul, "Bu paranın nereden geldiğini araştırdım. Çünkü bana ait değildi. Banka tarafından mükerrer olarak paranın hesabıma 2 kez yatırıldığını anladım. Bir vatandaşlık görevi olarak parayı bankaya iade etmek için başvuruda bulundum. Bu para bana yaramaz. Harama el sürmek bize yakışmaz. Herkesin parayı ihtiyacı var ancak bizim olmayan parada gözümüz yok." dedi.

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