"Heyamola-Çılgın İnebolulular" belgeseline Büyük Taarruz ödülü

Kastamonu'nun İstiklal Madalyalı ilçesi İnebolu'nun Milli Mücadele'deki kahramanlıklarını konu alan "Heyamola-Çılgın İnebolulular" belgeseli, Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüle layık görüldü.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen kısa film festivalinde, "Heyamola-Çılgın İnebolulular" belgeseli, 116 ülkeden katılan 3 bin 55 eser arasında finale kaldı.

Belgesel, Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde "Büyük Taarruz Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Büyük Taarruz'un 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen festivalde,"Heyamola-Çılgın İnebolulular" belgeseli birçok kez izleyiciye izletildi.

Belgeselin yönetmeni Yılmaz Kıvanç, AA muhabirine, büyük beğeni toplayan belgesellerinin Kastamonu için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı verdiği dönemlerde İnebolu'da yazılan kahramanlık destanını, çektikleri belgesel ile herkese anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Kıvanç, "Yunan gemilerinin İnebolu'yu tehditlerine rağmen yerel halkın buna direnmesi ve ne pahasına olursa olsun cepheye gidecek mühimmatı teslim etmemesi ve bu süreçte yaşanan olaylar gerçekten büyük bir kahramanlık destanı. Aradan asırlar geçse bile o ruhu yansıtmak ve gelecek nesillere bunu aktarmak amacıyla çıktığımız bu yolda belgeselimizi herkes izlesin diye emek veriyoruz." dedi.

Kıvanç, "Büyük Taarruz Özel Ödülü" ile emeklerinin karşılığını aldıkları için büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

