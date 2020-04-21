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Heybeli Gölü ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 21.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 53 hektarlık alana sahip Heybeli Gölü, Cumhurbaşkanlığı Kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.Konuyla ilgili 21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında, “Bitlis ili Adilcevaz ilçesi ile Van ili Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Heybeli Gölü, potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 53 hektarlık alana sahip Heybeli Gölü, Cumhurbaşkanlığı Kararıyla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.
Konuyla ilgili 21 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararında, “Bitlis ili Adilcevaz ilçesi ile Van ili Erciş ilçesi sınırları içerisinde bulunan Heybeli Gölü, potansiyel doğal sit alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, alanın ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir” denildi.

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