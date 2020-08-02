YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.08.2020 06:31 | Son Güncelleme

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

İSTANBUL (AA) - Heybeliada açıklarında içinde 4 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara oturdu.

Alınan bilgiye göre, Heybeliada'dan müşterilerini aldıktan sonra yola çıkan tekne, adanın açıklarında kayalıkların arasında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik ve deniz polisi sevk edildi.

Kayalıklara oturan tekneye botlarla ulaşan ekipler, mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Ekipler tarafından ifadeleri alındıktan sonra Maltepe - Adalar Lojistik İskelesi'ne getirilen 4 kişi, buradan aileleriyle birlikte ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Red Bull'dan yaza özel yeni lezzetRed Bull'dan yaza özel yeni lezzet

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü

Uşak'ta bir kişi kuzenini öldürdü

GÜNCELLEME - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

GÜNCELLEME - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı

Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt

Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt

Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu

Keçiören'de seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
04:10
Sabah
05:54
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

Başakşehir’de pedallar mutluluğa dönecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

Bir Haftadır Susuz Olan Esenyurt Kıraç Sakinleri, İbb Ve İski’ye Tepkili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.