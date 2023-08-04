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Heyecanla bekleniyordu! TRT o diziyi iptal etti! "O kadar bekledik oldu mu şimdi"

04.08.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT gerek sezondaki dizileri gerekse de yazlık dizileri ile son dönemin en çok izlenen yapımlarına ev sahipliği yapan kanallardan biri oldu. Teşkilat, Gönül Dağı ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi büyük prodüksiyonlu işlere imza atan TRT1, çalışmaları yapılan yeni dizisini iptal etti.

TRT1 uzun süredir, dizileriyle oldukça popüler durumda. Al Sancak dizisinin final yaptığının açıklanmasının ardından Bozdağ Film, Ağlayan Gelin isimli diziyi çekeceklerini duyurmuştu.

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Son dönemde yaptığı her projesi oldukça sevilen TRT1'in 4. sezonuna girecek olan dizisi Gönül Dağı, her bölümüyle reytinglerde birinci olan dizilerinden bir tanesi oluyordu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT1, Ağlayan Gelin dizisi için yapılan hazırlıkları iptal etti.

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Bozdağ Film, Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Ağlayan Gelin' dizisi için TRT1 ile bütçe konularında anlaşamadı.

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Dizinin rafa kalktığı konuşuluyor. Merakla beklenen dizide zorla evlendirildiği düğünden kaçan Yeşil isimli kızın dramı futbol perspektifinden anlatılacaktı.


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