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Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.04.2020 13:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da içme suyu isale hattında arızaya neden olan heyelan nedeniyle köylüler ihtiyaçlarını taşıma suyla gideriyor.Heyelan nedeniyle hasar gören Recep Grup Suyu İsale Hattında il özel idaresi ekiplerinin çalışmasında sona gelindi.Sincik, Kahta ve Samsat ilçesine bağlı 76 köyde yaşayan vatandaşlar Recep Grup Suyu ishale hattında yaşanan arıza nedeniyle evlerine eşek sırtında su taşımak zorunda kalıyor.Kahta ilçesine bağlı Karakuş bölgesi ile Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında geçtiğimiz günlerde heyelan meydana gelmişti.

Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu

Adıyaman’da içme suyu isale hattında arızaya neden olan heyelan nedeniyle köylüler ihtiyaçlarını taşıma suyla gideriyor.
Heyelan nedeniyle hasar gören Recep Grup Suyu İsale Hattında il özel idaresi ekiplerinin çalışmasında sona gelindi.
Sincik, Kahta ve Samsat ilçesine bağlı 76 köyde yaşayan vatandaşlar Recep Grup Suyu ishale hattında yaşanan arıza nedeniyle evlerine eşek sırtında su taşımak zorunda kalıyor.
Kahta ilçesine bağlı Karakuş bölgesi ile Sincik ilçesine bağlı Hasanlı köyü yakınlarında geçtiğimiz günlerde heyelan meydana gelmişti. Köyler bir taraftan tankerlerle taşınan suyla ihtiyaç karşılarken diğer taraftan çevrede bulunan kaynak sularından taşıyarak ihtiyaçlarını gideriyor.
Vatandaşlar, daha önceki yıllarda da yaşanan heyelanlar nedeniyle bu sıkıntıların yaşandığını dile getirdi.
Yetkililer, Recep Grup İçme Suyu yeni isale hattının ihalesinin yapıldığını çalışmaların tamamlanmasıyla bu soruna köklü çözüm getirileceği belirtildi. Ayrıca yaşanan su kesintisinin bir iki gün içerisinde giderileceği öğrenildi.

Heyelan köylülerin susuz kalmasına neden oldu

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