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Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Yusufeli yolu ulaşıma açıldı

24.09.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Yusufeli yolu ulaşıma açıldı

ARTVİN (AA) - Artvin'de sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Yusufeli kara yolu ulaşıma açıldı.

Sabah Artvin-Yusufeli kara yolunun 7. kilometresindeki Deriner 2 Tüneli mevkisi, iki noktada yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrasında yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

- Yol temizleme çalışmalarında bir operatör yaralandı

Öte yandan, bölgede yol açma çalışması yapan operatör İbrahim Avcı, yamaçtan kopan kaya parçasının iş makinesine düşmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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