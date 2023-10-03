Heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Yağışlar nedeniyle yollarda heyelanlar meydana gelirken, bazı tarım alanları da yağıştan etkilendi. Heyelanın etkisiyle birçok yol ulaşıma kapandı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak için köylerine uzak kaynaklardan getirdikleri plastik su boruları da heyelanın etkisiyle zarar gördü.

Sel baskınlarından dolayı kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Akçesır, Yuvacık ve Kayacık mahallelerine ait grup yollarına 18 iş makinesiyle müdahale edilerek, mezra yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.



