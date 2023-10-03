YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

03.10.2023 10:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Kulp ilçesine bağlı Aygün Mahallesinde dün meydana gelen şiddetli sağanak yağış bölgede olumsuz etkilere yol açtı.

Heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

Yağışlar nedeniyle yollarda heyelanlar meydana gelirken, bazı tarım alanları da yağıştan etkilendi. Heyelanın etkisiyle birçok yol ulaşıma kapandı. Ayrıca, mahalle sakinlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılamak için köylerine uzak kaynaklardan getirdikleri plastik su boruları da heyelanın etkisiyle zarar gördü.

Sel baskınlarından dolayı kapanan Aygün, Saltuk, Koçkar, Akçesır, Yuvacık ve Kayacık mahallelerine ait grup yollarına 18 iş makinesiyle müdahale edilerek, mezra yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor.

Heyelan nedeniyle kapanan yollarda çalışmalar sürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndüKulp’ta yağmurun ardından oluşan sis görsel şölene döndü
Denizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladıDenizli’de Ege’nin en büyük kitap fuarı için geri sayım başladı
Elazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandıElazığ’da ‘Dünya Yaşlılar Günü’ kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 3 Ekim Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:13
İkindi
15:32
Akşam
18:08
Yatsı
19:23

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Salı

Emir eczanesi
Hazro
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Ninovapark eczanesi
Baglar
Canan eczanesi
Yenisehir
Aksu eczanesi
Ergani
Aşiti eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.