Hiç aklımıza gelmezdi! Buzdolabına bulaşık süngeri koymak bakın ne işe yarıyor

Pazardan, marketten aldığınız sebze ve meyveler buzdolabında çabuk mu bozuluyor? Paranızın çöpe gitmesini istemiyorsanız ve israfa dur diyecekseniz, yapmanız gereken şey sebzeliğe 2 adet sünger koymalısınız. Nasıl mı?

BUZDOLABINDA MEYVE VE SEBZELERİ TAZE SAKLAMA YÖNTEMİ

İlk olarak buzdolabının sebzeliğini tamamen boşaltın. Ardından temiz bir bezle silin. Sonrasında içine 2 adet kullanılmamış bulaşık süngeri yerleştirin.

Şimdi sebzeliğe koyacağınız meyve ve sebzeleri yerleştirin. Sebzeliğe koyduğunuz süngerler oluşan nemi emecektir. Böylelikle sebzeler uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyacaklar. Burada dikkat etmeniz gereken şey ise süngerleri 3 haftada bir düzenli olarak değiştirmek.

Küçük bir püf noktası da paylaşalım: Sebze ve meyveleri buzdolabına poşetle koyuyorsanız mutlaka torbalara birkaç delik açın ki hava alsınlar. Aksi halde çok çabuk çürüyeceklerdir.



